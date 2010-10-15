جامعه باید از مظاهر فساد پاک شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز گفت: باید ظاهر جامعه پاک باشد و با کسانیکه از روی عمد و غرض درپی آلوده کردن خیابانها هستند برخورد شود.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به برخورد با مراکز تهیه و تولید لباسهای نامناسب افزود: برخورد جدی با مراکزی که اقدام به تولید و فروش لباسهایی که آلوده به عکسها و مدلهای ناشایست هستند، باید صورت گیرد.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود همکاری اولیا و مربیان را در پرورش نسل جوان با اهمیت دانست و گفت: در جامعه هرکس که بتواند عهده دارد پرورش نسل جوان و نوجوان باشد آینده از آن اوست و باید دانست اگر امروز افرادی مومن و مسلمان در این کار اقدام کنند آینده از آن مسلمین است.

وی بر ضرورت احیا ارزشها را مدارس تاکید کرد وافزود: اولیا و مربیان باید با برنامه ریزی صحیح اقدام به احیای ارزشها در مدارس کنند به خصوص در بحث حجاب برتر، این اقدامات باید صورت گیرد.

امام جمعه شیراز در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه استقبال مردم دنیا از سران کشور ما به خاطر اسلام است، گفت: آنچه که به ما اعتبار و ارزش داده اسلام است و اگر امروز رئیس جمهور ما در لبنان با استقبال فراوان مواجه می شود به دلیل وجود اسلام و جمهوی اسلامی است.