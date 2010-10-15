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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

حجت الاسلام سعیدی:

مردم قم عشق به امام زمان(عج) را در استقبال از رهبری به نمایش می‌گذارند

مردم قم عشق به امام زمان(عج) را در استقبال از رهبری به نمایش می‌گذارند

قم- خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: مردم قم تمام عشق شان نسبت به ولیعصر(عج) را در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم به سفر قریب‌الوقوع مقام معظم رهبری به قم اشاره کرد و اظهار داشت: استقبال مردم قم از رهبر معظم انقلاب دلایل و ویژگی‌های فراوانی دارد که یکی از آنها ابراز عشق و محبت به ذرّیه پیغمبر اکرم(ص) است.

وی ادامه داد: این تجلیل‌ها و تکریم‌ها در تاریخ ایران و قم بی‌سابقه نیست زیرا همین مردم قدرشناس قم در سالهای دور استقبال شایانی از وجود حضرت معصومه(س) داشتند و این گونه بود که آن حضرت قم را برای سکونت برگزیدند.

امام جمعه قم تصریح کرد: مقام معظم رهبری نایب عام امام زمان(عج) است و درواقع استقبال از ایشان استقبال از وجود مبارک ولیعصر(عج) است.

سعیدی استقبال از مقام معظم رهبری را به نوعی تجلیل ازمرجعیت دانست و تاکید کرد: امروز مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مراجع پرنفوذ در جهان تشیع مطرح هستند که مراسم استقبال ازایشان با شکوه برگزار شود.

وی تاکید کرد: استقبال از مقام معظم رهبری تجلیل از شخصیتی است که امروز نماد عزت و اقتدار اسلامی است و در شرایط کنونی تمام امیدها به این شخصیت متوجه است.

سعیدی ادامه داد: اوست که نفسش نفس امام، اخلاصش اخلاص امام و زهدش زهد امام خمینی(ره) است.

امام جمعه قم اظهار امیدواری کرد که مردم قم با حضور باشکوه خود در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری یک بار دیگر این حقیقت و ولایتمداری خود را به نمایش بگذارند.

استقبال از احمدی‌نژاد تجلیل از نظام بود

امام جمعه قم با اشاره به استقبال باشکوه مردم و دولت لبنان از حضور احمدی‌نژاد در این کشور اظهار داشت: این تجلیل‌ها تنها تجلیل از یک فرد محسوب نمی‌شود بلکه تجلیل از نظام و انقلاب اسلامی بود.

وی تاکید کرد: احمدی‌نژاد به خاطر موضع‌گیری ضد استکباری و ضد صهیونیستی که دارد به عنوان چهره محبوب در جهان مطرح است و این سفر دوستان انقلاب اسلامی را شاد کرد و کوهی از غم و غصه و خشم در دل دشمنان انقلاب ریخت.

سعیدی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی چه بخواهند چه نخواهند اراده الهی درعزت مکتب اسلام و اهل بیت(ع) و ایران اسلامی است و انشاء الله این عزت روز به روز به کوری دشمنان مستدام خواهد بود.

قم کارکرد ملی و فراملی دارد

امام جمعه قم گزارشی از دستاوردها و تحولات سفرهای قبلی مقام معظم رهبری به قم ارائه کرد و یادآور شد: قم به لحاظ ویژگی‌های خاص خودش کارکردهای ملی و فراملی زیادی دارد.

وی ادامه داد: ورود سالانه 15 تا 18 زائر از سراسر کشور، مرکزیت تشیع، وجود گرانسنگ مراجع تقلید، خاستگاه انقلاب اسلامی، مسجد مقدس جمکران، محور مواصلاتی 17  استان کشور و در راس همه آنها بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) از جمله خصوصیات منحصر به فرد این استان به شمار می‌رود.

سعیدی گفت: بعد از سفر سال 74 مقام معظم رهبری و استان شدن قم شاهد تحولات زیادی در این استان بوده‌ایم به ویژه در دولت‌های نهم و دهم که عنایت بیشتری به عمران و آبادانی قم شده و مردم شاهد توسعه و پیشرفت زیادی در ابعاد مختلف هستند.

امام هشتم نماد غلبه اسلام بر سایر فرهنگها

امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت امام هشتم(ع) اظهار داشت:‌ وجود مقدس امام رضا(ع) با عالم آل محمد(ص) موسوم بودند و  تجلی علمی آن حضرت زمانی بود که مامون عباسی تصمیم گرفت با دعوت از علمای ادیان مختلف و صاحبان فکر واندیشه نوعی رویارویی فکری بین امام رضا(ع) با آن عالمان ایجاد کند و به گمانی علم حضرت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

امام جمعه قم ادامه داد: امام رضا(ع) در آن موقعیت از علوم  اهل بیت(ع) و معارف دین در رویارویی با این بساط جانانه دفاع کردند.

وی گفت: مامون می‌خواست اسلام خلفا را بر اسلام اهل بیت(ع) برتری دهد و اسلام ناب را به چالش بکشد و برای این کار از نقاط مختلف دانشمندانی را با هزینه‌های فراوان فراخواند اما امام هشتم(ع) در این رویارویی نماد غلبه اسلام ناب بر فرهنگها و تمدن‌های معاصر بودند.

کد مطلب 1171246

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