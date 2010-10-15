به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم به سفر قریب‌الوقوع مقام معظم رهبری به قم اشاره کرد و اظهار داشت: استقبال مردم قم از رهبر معظم انقلاب دلایل و ویژگی‌های فراوانی دارد که یکی از آنها ابراز عشق و محبت به ذرّیه پیغمبر اکرم(ص) است.

وی ادامه داد: این تجلیل‌ها و تکریم‌ها در تاریخ ایران و قم بی‌سابقه نیست زیرا همین مردم قدرشناس قم در سالهای دور استقبال شایانی از وجود حضرت معصومه(س) داشتند و این گونه بود که آن حضرت قم را برای سکونت برگزیدند.

امام جمعه قم تصریح کرد: مقام معظم رهبری نایب عام امام زمان(عج) است و درواقع استقبال از ایشان استقبال از وجود مبارک ولیعصر(عج) است.

سعیدی استقبال از مقام معظم رهبری را به نوعی تجلیل ازمرجعیت دانست و تاکید کرد: امروز مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مراجع پرنفوذ در جهان تشیع مطرح هستند که مراسم استقبال ازایشان با شکوه برگزار شود.

وی تاکید کرد: استقبال از مقام معظم رهبری تجلیل از شخصیتی است که امروز نماد عزت و اقتدار اسلامی است و در شرایط کنونی تمام امیدها به این شخصیت متوجه است.

سعیدی ادامه داد: اوست که نفسش نفس امام، اخلاصش اخلاص امام و زهدش زهد امام خمینی(ره) است.

امام جمعه قم اظهار امیدواری کرد که مردم قم با حضور باشکوه خود در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری یک بار دیگر این حقیقت و ولایتمداری خود را به نمایش بگذارند.

استقبال از احمدی‌نژاد تجلیل از نظام بود

امام جمعه قم با اشاره به استقبال باشکوه مردم و دولت لبنان از حضور احمدی‌نژاد در این کشور اظهار داشت: این تجلیل‌ها تنها تجلیل از یک فرد محسوب نمی‌شود بلکه تجلیل از نظام و انقلاب اسلامی بود.

وی تاکید کرد: احمدی‌نژاد به خاطر موضع‌گیری ضد استکباری و ضد صهیونیستی که دارد به عنوان چهره محبوب در جهان مطرح است و این سفر دوستان انقلاب اسلامی را شاد کرد و کوهی از غم و غصه و خشم در دل دشمنان انقلاب ریخت.

سعیدی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی چه بخواهند چه نخواهند اراده الهی درعزت مکتب اسلام و اهل بیت(ع) و ایران اسلامی است و انشاء الله این عزت روز به روز به کوری دشمنان مستدام خواهد بود.

قم کارکرد ملی و فراملی دارد

امام جمعه قم گزارشی از دستاوردها و تحولات سفرهای قبلی مقام معظم رهبری به قم ارائه کرد و یادآور شد: قم به لحاظ ویژگی‌های خاص خودش کارکردهای ملی و فراملی زیادی دارد.

وی ادامه داد: ورود سالانه 15 تا 18 زائر از سراسر کشور، مرکزیت تشیع، وجود گرانسنگ مراجع تقلید، خاستگاه انقلاب اسلامی، مسجد مقدس جمکران، محور مواصلاتی 17 استان کشور و در راس همه آنها بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) از جمله خصوصیات منحصر به فرد این استان به شمار می‌رود.

سعیدی گفت: بعد از سفر سال 74 مقام معظم رهبری و استان شدن قم شاهد تحولات زیادی در این استان بوده‌ایم به ویژه در دولت‌های نهم و دهم که عنایت بیشتری به عمران و آبادانی قم شده و مردم شاهد توسعه و پیشرفت زیادی در ابعاد مختلف هستند.

امام هشتم نماد غلبه اسلام بر سایر فرهنگها

امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت امام هشتم(ع) اظهار داشت:‌ وجود مقدس امام رضا(ع) با عالم آل محمد(ص) موسوم بودند و تجلی علمی آن حضرت زمانی بود که مامون عباسی تصمیم گرفت با دعوت از علمای ادیان مختلف و صاحبان فکر واندیشه نوعی رویارویی فکری بین امام رضا(ع) با آن عالمان ایجاد کند و به گمانی علم حضرت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

امام جمعه قم ادامه داد: امام رضا(ع) در آن موقعیت از علوم اهل بیت(ع) و معارف دین در رویارویی با این بساط جانانه دفاع کردند.

وی گفت: مامون می‌خواست اسلام خلفا را بر اسلام اهل بیت(ع) برتری دهد و اسلام ناب را به چالش بکشد و برای این کار از نقاط مختلف دانشمندانی را با هزینه‌های فراوان فراخواند اما امام هشتم(ع) در این رویارویی نماد غلبه اسلام ناب بر فرهنگها و تمدن‌های معاصر بودند.