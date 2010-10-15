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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

شهرآورد شصت و نهم /

ظرفیت طبقه اول ورزشگاه آزادی تکمیل شد / حضور 75 هزار تماشاگر سرخابی

ظرفیت طبقه اول ورزشگاه آزادی تکمیل شد / حضور 75 هزار تماشاگر سرخابی

در حالی که کمتر از 90 دقیقه دیگر تا آغاز دیدار شصت و نهم تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس باقی مانده است، ظرفیت طبقه اول ورزشگاه آزادی تکمیل شده و تماشاگران تنها می توانند با حضور در سکوهای باقی مانده طبقه دوم این بازی را تماشا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، درهای ورزشگاه آزادی از ساعت 7 صبح امروز جمعه بر روی علاقمندان به دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس گشوده شد و در فاصله 90 دقیقه تا شروع این بازی بیش از 75 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اند.

در این بین با توجه به میزبانی استقلال در این بازی سکوهای طبقه اول و دوم به طور مساوی بین تماشاگران دو تیم تقسیم شده است تا برخلاف دیدارهای قبلی که تماشاگران پرسپولیس بیشتر بودند، این بار عدالت رعایت شود.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر تا این لحظه ظرفیت طبقه اول ورزشگاه آزادی به طور کامل پر شده و تماشاگرانی که از ساعت 13 به بعد وارد ورزشگاه می شوند باید در طبقه دوم مستقر شوند.

تماشاگران هر دو تیم با شور و اشتیاق خاصی به تشویق تیم های مورد علاقه خود می پردازند و برای رقیب کری می خوانند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از ساعت 15 امروز به قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1171249

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