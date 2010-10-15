92 کیلو تریاک کشف و دو قاچاقچی در تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مأموران مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ هنگام گشت‌زنی در محدوده جاده تهران - قم به راننده و محموله یک کامیون مشکوک شده و برای بررسی به راننده دستور توقف دادند.

با توقف خودرو، مأموران از راننده مدارک و اسناد محموله را خواستار می‌شوند اما در بررسی‌های آن مشخص می‌شود که بارنامه جعلی است که این قضیه به بازرسی از محموله منجر می‌شود.

هنگام بازرسی از قسمت بار خودرو، مأموران موفق می‌شوند بسته‌های نایلونی تریاک که 92 کیلوگرم بود به طرز ماهرانه‌ای در قسمت بار کامیون جاسازی شده بود را کشف و ضبط کنند.

با کشف این مقدار مواد مخدر که بالغ بر 92 کیلو بود، راننده بازداشت و در اعترافات خود عنوان داشت که مواد مخدر، متعلق به فردی است در تهران که قرار بود، عصر امروز به وی تحویل بدهم، اما توسط پلیس دستگیر شدم.

در ادامه هماهنگی‌های لازم برای دستگیری متهم مذکور نیز انجام شد و مأموران مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ طی بررسی‌های خود موفق شدند محل سکونت این فرد را در حاشیه جنوبی تهران، شناسایی کنند.با هماهنگی های مرجع قضایی و دریافت حکم ورود به منزل، مأموران محل زندگی این فرد را مورد بازرسی قرار داده و موفق شدند این متهم را که خود را "علی " معرفی می‌کرد، بازداشت کنند.

هر دو متهم پس از اعتراف به جرم خود به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.

