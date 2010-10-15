جهاد کشاورزی مازندران اراضی شیبدار را به تولیدکنندگان واگذار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عنایت الله تورنگ ظهر جمعه در حاشیه مراسم افتتاح طرح آبیاری قطره ای 40 هکتاری اصلاح الگوی کشت در اراضی شیب دار روستای شاهاندشت از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در جمع خبرنگاران بر مشارکت و جدیت همه علاقمندان در جهت تولید و اشتغال مولد در همه مناطق حاصل خیز استان تأکید کرد.

وی خواستار مشارکت بخش تحقیقات در شناسایی ارقام جدید و اقتصادی در مناطق و اراضی شیب دار از جمله فندق ، سیب ، گردو و زرشک و دیگر محصولات شد.

وی افزود: اجرای طرح های اصلاح الگوی کشت در اراضی شیبدار در سراسر استان در قالب تعاونی های چند نفر یا گروهی روستایی تأمین کننده منافع همه اعضاء وروستاییان نیز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از شناسایی و استعدادیابی 200 تا 300 هزار هکتار از اراضی شیبدار این استان برای اصلاح الگوی کشت خبر داد.

تورنگ با بیان اینکه طرح توسعه باغات در حدود 400 هکتار از اراضی شیبدار مناطق مستعد استان اجرایی شد گفت: بخشی از این زمین ها، زمین های ملی بوده که به مجریان طرح ها واگذار شده است.

وی تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح توسط کارشناسان منطقه و مدیریت های جهاد کشاورزی امکان و نیازسنجی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه برای ایجاد باغات در اراضی شیبداربه ازای هر هکتار تسهیلات مناسبی نیز به متقاضیان در این بخش اعطا می شود تصریح کرد: به منظور حمایت بیشتر از آنان نهال های یارانه ای هم در اختیارقرارداده می شود.

تورنگ ، مشکل اصلی در اجرای این طرح را تامین آب به لحاظ بالا دست بودن باغات بیان و تصریح کرد: به منظور ارتقاء بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار با ایجاد مخزن های بزرگ در باغات توصیه می شود.

وی اراضی شیبدار استان برای توسعه وکشت درختان و باغات در ایجاد کمربند سبز را به لحاظ توانمندی های بالای مازندران در این بخش را موثر خواند و خاطرنشان کرد: در این بخش نگاه استان توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار و مستعد کشاورزی استان است.