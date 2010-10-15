دلایل حمایت ناتو از مذاکره با طالبان / نشانه های تغییر راهبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین ساینس مانیتور در مطلب خود می نویسد : ناتو اعلام کرد به رهبران طالبان اجازه سفر به کابل برای مذاکره با دولت افغانستان را می دهد، این اعلام بیانگر این مطلب است که احتمالا غرب در حال بررسی گزینه های جدیدی در افغانستان است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : تایید ناتو نشان می دهد که نیروهای این سازمان مذاکره کابل با رهبران طالبان را تسهیل می کنند و همچنین دیدگاه دولت افغانستان نیز از گزینه جنگ به گزینه آشتی تغییر کرده و در نهایت این تغییر منجر به خروج نظامیان از افغانستان می شود.

این روزنامه در ادامه با اشاره به مواردی چون راهبرد افزایش نیروها در افغانستان و جنگ در برخی از ولایت های این کشور می نویسد : تسهیل مذاکره با طالبان از سوی ناتو نشانه دیگری بر این ادعاست که می گوید "جنگ افغانستان بیش از آنکه رو به افزایش باشد رو به فروکش کردن دارد. و در این میان کشورهای غربی نیز بر روی تغییر از جنگ به آشتی تمرکز کرده اند.

به نوشته این روزنامه برخی دیگر از نشانه های ادعای فروکش کردن جنگ در افغانستان عبارتند از :

"تام دانیلون" مشاور جدید امنیت ملی آمریکا به مخالف بودن با راهبرد اوباما برای افزایش نیرو در افغانستان شهرت دارد. سلف او جیمز جونز نیز با افزایش نیرو در افغانستان مخالف بود، اما با درگیر بودن در جنگ این کشور موافقت می کرد با این وجود آمدن دانیلون می تواند نشانه ای باشد مبنی بر اینکه اوباما عملی کردن وعده خود برای خارج کردن نیروها از افغانستان را زودتر از موعد مقرر آغاز کرده است.

نشانه دیگر آنکه، آمریکا و ناتو به دنبال گرفتن این ضمانت از حامد کرزای هستند که شرکتهای امنیتی غربی پس از این نیز می توانند در افغانستان حضور داشته باشند. رئیس جمهوری افغانستان در ماه آگوست فعالیت این شرکتها در کشورش را ممنوع کرده و گفته بود که از سال آینده میلادی این شرکتها در افغانستان حضور نخواهند داشت، اما با این وجود آمریکا و ناتو خواهان آن هستند که این موضوع هم اکنون حل شود و این در حالی است که نیروهای ائتلاف نگاهی نیز به آینده دارند و خواهان آن هستند که با افزایش نقش بومیان افغانی در اداره کشور حضور نظامیان خارجی در افغانستان کاهش بیابد و با این کار امر خروج آنها از این کشور تسهیل شود.

نشانه سوم آنکه، باب وودوارد در کتاب "جنگهای اوباما" گفته های اوباما در این مورد که حمایت آمریکا از افغانستان بدون پایان نخواهد بود را به تصویر می کشد. این موضوع نیازمند داشتن برنامه ای برای خروج از افغانستان است و اوباما در جلسات خصوصی خود به نزدیکانش گفته که هدف ما رسیدن به نقطه ای است که حضورمان در افغانستان کمتر شود و این موضوعی است که منافع ملی ما را تامین می کند ولی حقیقت آن است که جایی برای مانور دادن باقی نمانده است.

نشانه چهارم به اشتیاق نیروهای ائتلاف به خروج از افغانستان باز می گردد، ایتالیا در هفته گذشته اعلام کرد که از سال آینده خروج از افغانستان را آغاز می کند. هلند نیز از مدتی قبل خارج کردن نیروهای خود از افغانستان را آغاز کرده و کانادا نیز در سال 2011 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند و انگلیس هم از سال آینده عملیات خروج از افغانستان را آغاز می کند.

و نشانه آخر آنکه، برخی از نامزدهای انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا از حزب دموکرات در حالی که نیم نگاهی به فضای موجود در این کشور دارند خواستار خروج سریع از افغانستان هستند . برای مثال "کریس کونز" نامزد حزب دموکرات از ایالت دلوار خواستار یک"قطعنامه قابل مذاکره" برای پایان جنگ افغانستان شده است.

ساینس مانیتور در ادامه می نویسد : تمام این نشانه های ذکر شده گویای این مطلب هستند که راهبرد در افغانستان از گرینه نظامی به گزینه سیاسی در حال تغییر است و حمایت طالبان از مذاکره با طالبان نیز در همین راستا انجام می شود.