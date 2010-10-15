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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

حجت الاسلام محمدیان:

تحریمها رشد و بالندگی کشور را موجب شده است

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه اسفراین گفت: تحریمهای دشمنان باعث رشد و بالندگی کشور اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام قدیر محمدیان در مراسم نماز جمعه این هفته بجنورد بیان کرد: تحریمها رشد و بالندگی کشور را موجب شده است، چون وقتی از تحریم صحبت می شود، مردم و مسئولان نظام تلاش می کنند امکانات مورد نیاز کشور را در داخل تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه تحریمهای علیه ایران شرارتهای زیادی به همراه داشته است خاطرنشان کرد: با توجه به این امر مسئولان کشور با برنامه ریزی‌های مناسب این تهدیدها و تحریم‌ها را خنثی کرده و خواهند کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به قله‌ها باید بر چالشها و تنشها پیروز شویم اظهار داشت: در طول جنگ تحمیلی همواره این دوران تهدیدات و تحریمها را گذارنده‌ایم پس باید اکنون نیز این دوران را تحمل کنیم و آماده لوازم قیام بالله و شکست قدرتهای سلطه گر باشیم.

وی گفت: مطمئنا روزی را خواهیم دید که مسلمانان جهان جشن شکست آمریکا و فتح قدس شریف را خواهند گرفت.
 
خطیب نماز جمعه  اسفراین در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در این خصوص دولت و مجلس نظراتی داشتند و مقام معظم رهبری نیز تدابیر ویژه ای داشتند و بالاخره نتیجه بر این حاصل شد که باید این طرح اجرایی شود.
 
حجت الاسلام  محمدیان افزود: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چالشهایی را به همراه خواهد داشت و همانطور که در بیانیه مجلس خبرگان رهبری اشاره شده است دولت باید تنشها و آسیبهای قشر محروم را در این خصوص به حداقل برساند.
 
کد مطلب 1171259

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