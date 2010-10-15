به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهریزی در خصوص نتایج اخیر تیم فوتبال استیل آذین گفت: خودمان هم از این نتایج خجالت می‌کشیم اما در نشست‌هایی که با اعضای هیئت مدیره داشته و خواهیم داشت سعی می‌کنیم این مشکل را حل کنیم. در طول فصل ممکن است تیمها با بحران مواجه شوند. اتفاقی که برای همه تیم‌ها خصوصاً استقلال و پرسپولیس هم رخ می‌دهد اما ما باید تیم را از این بحران خارج و زمان آن را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: پس از نتیجه پنجشنبه شب تیم برابر سایپا با هدایتی صحبت کردم و ایشان بسیار ناراحت بود و حتی از حضور در فوتبال پشیمان شده است. در این شرایط ما باید تلاش کنیم تا تیم به شرایط عادی باز گردد. ایشان هزینه‌های زیاد این باشگاه را از جیبشان پرداخت کردند ما همه مهمان هستیم ولی وی مالک باشگاه است و باید تلاش کنیم با نتایج بهتر مشکلات موجود را به حداقل برسانیم.

سرپرست باشگاه استیل آذین در پاسخ به این سئوال که چرا رفتید و چرا بازگشتید اظهار داشت: در اواخر فصل گذشته به علت اینکه حضور در باشگاه مشکلاتی را برای شغلم ایجاد کرده بود کناره گیری کردم اما پیش از اتفاقات سال جاری و با درخواست دوست خوبم حسین هدایتی به تیم برگشتم البته در حال حاضر هم از همه کارهایم افتاده‌ام ولی تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم استیل آذین را به شرایط عادی بازگردانیم.

وی با بیان اینکه باشگاه هنوز جواب مناسبی از هزینه‌های فصل جاری‌اش نگرفته است، در مورد آخرین وضعیت تومباکوویچ گفت: ایشان هنوز در تهران هستند و فردا شنبه هم نشستی با وی داریم و امیدوارم طی آن منافع دو طرف دیده شود. البته اگر این مربی راضی به ادامه کار شود ما مخالفتی نداریم اما در مجموع می‌خواهیم منافع طرفین تامین شود.

مهریزی با بیان اینکه تومباکوویچ امیدی به نتایج تیم نداشت در خصوص اینکه آیا هیئت مدیره اقدامی برای حل مشکلات تیم انجام می‌دهد، تاکید کرد: قطعاً‌ همانند هفته گذشته اعضای هیئت مدیره دور هم جمع خواهند شد و با تصمیماتی که می‌گیرند کمک می‌کنند تیم از شرایط فعلی نجات یابد.

وی در مورد اینکه اعضای هیئت مدیره درحال حاضر چه کسانی هستند، اظهار داشت: حسین هدایتی، پرویز کاظمی، خروطی، بنده، واعظ آشتیانی که مشاور هستند اما هنوز عضو رسمی هیئت مدیره نشده‌اند، آصفی و پروین که در دو جلسه گذشته حضور نداشتند اعضای هیئت دیگر مدیره اند البته علی پروین هم که عضو هیئت مدیره هستند برای حضور ایشان در جلسات دعوتنامه فرستاده می‌شود.

مهریزی در پایان گفت: سال سختی را در پیش داریم و من در این 40 روز که آمدم تقریباً 50 در صد امیدم را از دست دادم اما من روزهای سخت‌تر از این را هم دیده‌ام و سعی می‌کنم در ادامه تلاش مضاعفی را انجام داده تا مشکلات تیم را به حداقل رسانده و استیل آذین با قدرت مسابقات را ادامه دهد.