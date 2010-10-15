مسلمانان با وحدت در برابر ترفندهای استکبار جهانی پیروز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های نماز جمعه این هفته با اعلام اینکه حج یک همایش بزرگ بین المللی جهان اسلام است، افزود: حج یک فرصت برای احیای روحیه تعاون در امت اسلامی است تا بتوان جنایات انجام شده رژیم نامشروع صهیونیستی در غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین را به گوش همه جهانیان برسانند.

وی اظهار داشت: استکبار ستیزی و شکست ابهت دشمنان اسلام از شاخص های حج ابراهیمی است و این نعمت بزرگی است که خداوند به برکت ولایت مطلقه فقیه به مردم فهیم و مومن ایران اسلامی اعطا کرده است.

خطیب جمعه رشت از دیگر آثار حج ابراهیمی را ایجاد روحیه تعاون و همراهی تمام مسلمانان در این کنگره بزرگ اسلامی برشمرد و افزود: زائران باید در مناسک حج با ایجاد روحیه تعاون بین دیگر مسلمانان، خطر وجودی رژیم جنایتکار صهیونیستی در سرزمینهای اسلامی را بیش از گذشته افشاء کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان گفت: بلوغ فرهنگی، اجتماعی و دینی کودکان مستلزم تقویت و رشد پایه های اخلاقی، علمی و اعتقادی در آنهاست.

آیت الله قربانی اظهار امیدواری کرد که اولیاء و مربیان بتوانند با اقدامات اعتقادی و عقلانی و تربیت صحیح، نسل نوشکفته را به جامعه ارزشمند اسلامی برای ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته تر از گذشته تحویل دهند.