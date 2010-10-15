  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

آیت الله قربانی:

مسلمانان با وحدت در برابر ترفندهای استکبار جهانی پیروز می شوند

مسلمانان با وحدت در برابر ترفندهای استکبار جهانی پیروز می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: مسلمانان با وحدت و همدلی در برابر همه ترفندهای استکبار جهانی پیروز خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های نماز جمعه این هفته با اعلام اینکه حج یک همایش بزرگ بین المللی جهان اسلام است، افزود: حج یک فرصت برای احیای روحیه تعاون در امت اسلامی است تا بتوان جنایات انجام شده رژیم نامشروع صهیونیستی در غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین را به گوش همه جهانیان برسانند.

وی اظهار داشت: استکبار ستیزی و شکست ابهت دشمنان اسلام از شاخص های حج ابراهیمی است و این نعمت بزرگی است که خداوند به برکت ولایت مطلقه فقیه به مردم فهیم و مومن ایران اسلامی اعطا کرده است.

خطیب جمعه رشت از دیگر آثار حج ابراهیمی را ایجاد روحیه تعاون و همراهی تمام مسلمانان در این کنگره بزرگ اسلامی برشمرد و افزود: زائران باید در مناسک حج با ایجاد روحیه تعاون بین دیگر مسلمانان، خطر وجودی رژیم جنایتکار صهیونیستی در سرزمینهای اسلامی را بیش از گذشته افشاء کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان گفت: بلوغ فرهنگی، اجتماعی و دینی کودکان مستلزم تقویت و رشد پایه های اخلاقی، علمی و اعتقادی در آنهاست.

آیت الله قربانی اظهار امیدواری کرد که اولیاء و مربیان بتوانند با اقدامات اعتقادی و عقلانی و تربیت صحیح، نسل نوشکفته را به جامعه ارزشمند اسلامی برای ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته تر از گذشته تحویل دهند.

کد مطلب 1171271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها