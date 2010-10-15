به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنگ سینما در راستای اهدافی چون حمایت از تولیدات سینمای کودک و نوجوان، ایجاد اوقات فراغت سالم در فضایی امن برای دانش آموزان، رونق بخشی سئانس‌های صبح سینماها، ترغیب فیلمسازان ژانر کودک و نوجوان به تداوم تولید در این زمینه، حضور هر چه بیشتر خانواده‌ها به همراه فرزندان خود در سینما برگزار می‌شود.

این طرح از تاریخ 27 مهر لغایت 15 اسفند ماه 89 با نمایش فیلم‌های تولید شده در حوزه سینمای کودک و نوجوان در پردیس‌های ملت، تماشا، رازی، آزادی، فرهنگ و فرهنگسراها برگزار می‌شود.

در این طرح که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود بیش از 200 هزار نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران تحت پوشش قرار گرفته و در ساعت صبحگاهی سینماها که سئانس‌های کم درآمد سالن‌های نمایش است، در محیطی امن و مفرح به تماشای فیلم‌‌های مناسب با رده سنی خود بنشینند.

بخش قابل توجهی از هزینه ایاب و ذهاب، پذیرایی، بلیط سینما و همچنین اختصاص بسته‌های فرهنگی به دانش آموزان از جمله حمایت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری از دانش آموزان و مدارس از این طرح خواهد بود. مراسم افتتاحیه زنگ سینما روز سه شنبه 27 مهر ماه با حضور جمعی از فیلمسازان ژانر کودک و جمعی از دانش‌آموزان در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

