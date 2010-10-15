"جای خالی آقا یا خانم ب" زیر میکروسکوپ تهیه نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نخست از برنامه ششمین روز، ابتدا مستندهای "شیوه شاغلام" امید عبداللهی و "عکس ناتمام" عمید راشدی و تورج ربانی به نمایش در‌آمد و سپس جلسه گفت‌وگو برگزار شد که علا محسنی اجرای آن را برعهده داشت.

در ابتدای این نشست، امید عبداللهی درباره تمهید خود برای نزدیک‌شدن به شخصیت غلامحسین پیروانی در این مستند گفت: من برای نزدیک‌شدن به غلام‌حسین پیروانی هشت ماه وقت گذاشتم. نزدیک‌شدن و صمیمی‌شدن با ایشان خیلی طول کشید. البته از آن‌جا که من هم مثل آقای پیروانی اهل شیراز هستم و در ضمن سماجت هم داشتم سرانجام موفق شدم اعتماد ایشان را جلب کنم. ناگفته نماند شجاعت ایشان نیز برای آمدن جلوی دوربین موثر بود.



وی افزود: روزی که قرار شد درباره غلام‌حسین پیروانی یک مستند پرتره بسازم دنبال دستاویزی بودم که به سراغ یک مستند ستایشگر نروم و دنبال راه حلی بودم که بتوانم با شیوه انسانی‌تری با این شخصیت برخورد کنم. خوش‌بختانه پیروانی به دلیل صداقت و شجاعتی که دارد اجازه داد در این محدوده کمی جلو بروم. اما در بخش‌هایی از کار، خودم هم نگران بودم که نکند حریم‌هایی را بشکنم و کاری کنم که مردم نسبت به پیروانی نگاه دیگری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره عکس‌العمل غلام‌حسین پیروانی پس از تماشای نسخه نهایی فیلم گفت: ایشان چند ماه بعد از آن‌که فیلم در شبکه ویدئویی پخش شد آن را دید و تنها توصیه‌اش این بود که ای کاش صحنه‌هایی که در آن‌ها مداحی کرده در فیلم، پررنگ‌تر شده بود. پیروانی فکر می‌کرد شاید این‌طوری بهتر باشد. البته برادران ایشان بعداً نسبت به فیلم، گله‌های دیگری مطرح کردند ولی به‌هرحال من هم باید فیلم خودم را می‌ساختم.

عمید راشدی که به همراه تورج ربانی، مستند "عکس ناتمام" را درباره مرحوم بهمن جلالی ساخته نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وسواس و سختگیری زنده‌یاد جلالی برای ساخته‌شدن فیلمی درباره خودش گفت: باوجود این‌که هر دوی ما دانشجوی او بودیم آن مرحوم به سختی راضی به انجام این‌ کار شد. به همین دلیل ساخت این فیلم سه سال زمان برد.

وی با اشاره به این‌که قضاوت نهایی با مخاطبان و تماشاگرانی است که فیلم را می‌بینند گفت: واقعیت این است که از نظر فرم و در مرحله تدوین، تمام سعی‌مان این بود که کارگردانی آن دیده نشود.

تورج ربانی نیز که به همراه راشدی، کارگردانی فیلم را برعهده داشته نیز با اشاره به این‌که "عکس ناتمام" نخستین تجربه مستندسازی آن‌ها بوده است گفت: زنده‌یاد بهمن جلالی یک سال صبر کرد تا نسبت به ساخته‌شدن این فیلم رضایت بدهد و در این مدت ما حتی یک قدم عقب نرفتیم تا نتیجه بگیریم.

نمایش مستند "طلب خیر" محمدصادق جعفری نیز بخش دیگری از برنامه ششمین روز از هفته فیلم مستند بود. وی پس از نمایش فیلم خود گفت: برخی صحنه‌های این فیلم در زمان تحقیقات و با استفاده از دوربین هندی کم ضبط شد ولی در روز تصویربرداری اتفاقات چندان تحت کنترل ما نبود و به همین دلیل ترجیح دادیم از همین صحنه‌ها در فیلم نهایی استفاده کنیم چون اتفاقاتی که در بعضی صحنه‌ها افتاده بود تکرار شدنی نبود.

جعفری با تاکید بر این‌که مستند "طلب خیر" فقط برای مخاطب ایرانی ساخته نشده افزود: بنابراین از متن‌هایی استفاده کردیم که بتواند با تماشاگران خارجی هم ارتباط برقرار کرده و برای آن‌ها نیز قابل فهم باشد.

بخش بعدی برنامه ششمین روز هفته فیلم مستند، نمایش فیلم "دختر فرمانفرما" به کارگردانی محمدحسن دامن‌زن بود. دامن‌زن که پس از نمایش فیلم خود در جمع تماشاگران حاضر شده بود گفت: در چند بخش از فیلم، اشکال صدا وتصویر داشت با این‌وجود دلم می‌خواست بیشتر تصویر این خانم را ببینیم. به همین دلیل از عکس‌های چندانی استفاده نکردم.

نمایش مستند‌های "پرو آخر" رضا حائری و "جای خالی آقا یا خانم ب" ساخته مشترک فیما امامی و رضا دریانوش بخش دیگری از برنامه روز گذشته هفته فیلم بود.

در ابتدای این جلسه، فیما امامی با اشاره به ایجاد صمیمیت به عنوان یکی از خاصیت‌های مستندسازی گفت: در فصل نتیجه‌گیری فیلم، خود ما هم مثل دو شخصیت اصلی ماجرا نمی‌دانستیم جواب آزمایش مثبت است. پیش از شروع تصویربرداری این سکانس، همسرم رضا دریانوش به شوخی می‌گفت اگر جواب منفی بود بهتر است از همان آزمایشگاه این موضوع را رها کرده و ساخت فیلم دیگری را شروع کنیم!

رضا دریانوش، دیگر کارگردان این فیلم نیز با اشاره به این‌که نمایش مستند مورد بحث، برای افراد زیر هجده سال ممنوع شده گفت: این فیلم جزو معدود مستندهای علمی است که زیر میکروسکوپ تهیه نشده و اطلاعات ما به یک فیلم علمی اجتماعی تبدیل شده. در حقیقت ما براساس چهارچوب تحقیقی که در اختیار داشتیم اقدام کردیم.

وی ادامه داد: تنها هدف من و همسرم از ساخت این فیلم، طرح مساله نازایی در سطح اجتماع و در میان گذاشتن آن با دولت و سازمان‌های ذی‌ربط بود؛ به نحوی که با مشکلات مردم آشنا شده و آن‌ها را برطرف کنند.

هفته فیلم مستند امروز جمعه؛ بیست و سوم مهر ماه با نمایش مستندهای "با انگشت‌های دستم زندگی می‌کنم" ناهید و سپیده شمس، "ایران‌دخت" آیدا پناهنده، "اتاق تاریک، پنجره روشن" رویا مجدنیا، "چه سرسبز بود دره من" فرشته جغتایی، "صفر بیست و یک" محمد شیروانی، "سعدی؛ شاعر مصلح" پژمان مظاهری‌پور و "خواب خورشید" ناصر صفاریان به کار پایان می‌دهد.

