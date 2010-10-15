ترکیه شهرهای خود را به قطارهای سریع السیر مجهز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، گفته می شود که دولت چین وامی را برای ساخت یک خط آهن سریع السیر جاده ابریشمی بین دو شهر ادرین و قارص به ترکیه پرداخت خواهد کرد.

سلیمان کارامان مدیر عامل راه آهن دولتی ترکیه امروز جمعه گفت : شرکتهای ترکیه و چین راه آهن ها و خطوط ریلی سریع السیر را در ترکیه به طور مشترک خواهند ساخت.

بر اساس توافقی که بین دو کشور هفته گذشته صورت گرفته چین برای ساخت یک طرح جاده ابریشمی با خطوط سریع برای انتقال بین ادرین و قارص وام پرداخت می کند.

کارمان در یک نشست مطبوعاتی افزود: ما بر آن هستیم تا خطوط مشابه را بین آنکارا- ازمیر؛ آنکارا- سیواس؛ سیواس- ارزینجان؛ ارزینجان- ترابوزان؛ سیواس- مالتیا؛ الاذیغ- دیاربکر؛ اسکی شهر- آنتالیا؛ و قونیه- آنتالیا بسازیم.

هزینه این راه آهن که طول آن 6 هزار کیلومتر است 45 میلیارد دلار آمریکا بر آورد شده است.

چین 28 میلیارد دلار از کل هزینه این پروژه را تقبل خواهد کرد.