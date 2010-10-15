به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه به مناسبت هفته استاندارد ( 21 تا 27 مهرماه ) با تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت استاندارد در تولید، خدمات و کلیه شئون اجتماعی در سطح عامه مردم، گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از 85 سال پیش با نظارت بر ترازوها و وزنه ها کار خود را آغاز کرد و در سال 1339 بر اساس قانون، موظف به کنترل چند قلم کالای صادراتی از جمله کشمش، پسته و فرش شد.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اظهار داشت: در طول 31 سال دوران نظام جمهوری اسلامی به فضل الهی استاندارد کشور، همگام با توسعه استاندارد در کشورهای دیگر پیش رفت و امروزه توانسته در تمام مقوله هایی که باعث رفاه عمومی و توسعه اقتصادی کشور می شود راه یابد.

برزگری ادامه داد: خوشبختانه امروزه به یمن تولیدات با کیفیت توسط صنعتگران پرتلاش ایران، کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی راه پیدا کرده و صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر رشد صعودی دارد. اعتقاد دارم این روند رشد روز افزون خواهد داشت و به قول رئیس جمهور ما باید به صادرات صنعتی 60 میلیارد دلار دست یابیم.

وی تصریح کرد: توجه به رعایت استانداردها برای تحقق توسعه پایدار به قدری حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری هم در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وهم در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه تاکید ویژه بر تقویت نظام استاندارد سازی و توسعه استانداردها داشته اند.

این مقام مسئول در استاندارد بیان داشت: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی خود در ابتدای سال جاری فرمودند: "سالها تبلیغ می شد که ایرانیان توانایی ساخت کالاهای خوب، با کیفیت و استاندارد را ندارند و متاسفانه بقایای آن فرهنگ هنوز باقی مانده است اما متخصصان و تلاشگران عرصه صنعت با بالا بردن توانایی خود و ارتقای کیفیت تولید می توانند زمینه ساز حفظ عزت و اعتبار عمومی کشور باشند."

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تاکید کرد: یقینا آنچه که باعث شده ما در محاصره های اقتصادی و تحریم هایی که دشمنان انقلاب اسلامی بر ما اعمال می کنند، همچنان قدرتمندتر ظاهر شویم و پایدار بمانیم بحث خودکفایی و ارتقای سطح کیفیت کالاهای ایرانی است.

وی ادامه داد: تلاش ما خدمتگزاران در سازمان استاندارد این است که خدماتی در خور شان مردم ارائه کنیم اما هنوز در مسیر توسعه هستیم و در جهت تامین رفاه، سلامتی، ایمنی، امنیت غذایی و بهره مندی از محصولات و خدمات برتر و محیط زیست سالم برای مردم عزیزمان وظایف سنگینی را به عهده داریم.

برزگری افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها که یک اقدام شجاعانه و عدالت محور در شرایط کنونی است نیازمند تدوین استانداردها و معیارهای اصلاح الگوی مصرف است کنترل تمامی کالاهای صنعتی وارداتی و تولیدات داخلی با اجرای استانداردها بر اساس قانون جدید ابلاغی را در پیش رو داریم.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پایان گفت: استانداردهای خدمات، مسئولیت اجتماعی، ارتباطات، حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت، مسکن و در نهایت ایجاد زیرساختهای لازم برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله وظایف سنگینی را بر دوش ما گذاشته، اما با پشتیبانی دولت تلاشگر و مردم اعتقاد راسخ داریم که این مسیر را با موفقیت طی خواهیم کرد.