سامانه نقل و انتقال زائران ایرانی تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس اسماعیلی پیش از ظهر جمعه در همایش زائران حج تمتع سمنان و گرمسار در سالن ورزشی کارگران سمنان گفت: امسال حمل و نقل زائران به صورت ترددی در مشاعر و برای اولین بار در سطح کاروانهای ایران اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین کاروانها باید نسبت به اینگونه نقل و انتقال زائران توجه داشته باشند، گفت: مسئولان کاروان‌ها باید تدابیر لازم را برای افراد مسن اتخاذ کنند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه حجاج امسال از سن بالاتری برخوردار هستند، گفت: با توجه به سن زائران امسال در بحث امدادرسانی به زائران نیروهای امدادی بیشتری به عربستان اعزام می‌شوند.

به گفته وی، در حج تمتع امسال بیش از هزار و 500 زائر و عوامل اجرایی در 9 کاروان از استان سمنان به خانه خدا مشرف می شوند که امسال در مقایسه با سال‌های گذشته آمار اعزام به حج افزایش پیدا کرده است.

مدیر حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: چهار کاروان استان مدینه قبل هستند و پنج کاروان استان مدینه بعد که جهت انجام مناسک حج تمتع از استان سمنان راهی سرزمین وحی می شوند.

وی افزود: از شهرستان سمنان سه کاروان به ظرفیت 466 نفر و شهرستان گرمسار یک کاروان به ظرفیت 145 نفر به مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف می شوند.

اسماعیلی تصریح کرد: زائران ایرانی در ایام حج تمتع نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مکه هستند و رفتار زائران ایرانی باید الگویی برای تمام جهانیان باشد.