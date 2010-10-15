قدیمی ترین رایانه جهان از میان طرح هایی 100 ساله متولد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماشین تحلیل" که ایده آن در سال 1837 در ذهنها ایجاد شد، یکی از بزرگترین ایده هایی است که توسط ریاضیدان مشهور، "چارلز بابیج" ارائه شد اما هرگز به مرحله تولید نرسید زیرا وی قبل از عملی کردن طرح و ایده اش چشم از جهان فرو بست.

با این همه جان گراهام کامینگ، برنامه نویس و وبلاگ نویس علمی در تلاش است با ایجاد کمپینی برای جمع آوری 400 هزار پوند سرمایه، رویای بابیج را به واقعیت تبدیل کرده و اختراع برنجی و آهنی وی را بسازد.

وی در نظر دارد با استفاده از طرح های اصلی که بابیج در هنگام حیات از این ماشین ثبت کرده اقدام به ساختن آن کند. کمپین وی تا کنون توجه هزار و 600 حمایت کننده که برای تامین مالی آغاز این پروژه اعلام آمادگی کرده اند را به خود جلب کرده است. قطعات این موتور طی 173 سال گذشته ساخته شده اند اما این اولین مدل عملیاتی از ماشین تحلیلی بابیج خواهد بود.

به گفته گراهام، ساخت این ماشین برای بسیاری الهام بخش خواهد بود، در حدود صد سال پیش و قبل از اینکه نشانه ای از وجود رایانه ها در جهان نمایان شوند، بابیج این ماشین را تصور کرده بود و آنچه می توان از میان دستنوشته های وی دریافت، این است که ماشین وی در واقع اولین رایانه واقعی جهان بوده است.

این ماشین از حافظه قابل ارتقا، CPU، میکروکدها، چاپگر و ابزار ترسیم برخوردار بوده و برنامه ریزی آن به واسطه کارتهای پانچ شده امکان پذیر بوده است. "دورون سوئید" تاریخ نگار رایانه ای معتقد است بازسازی این رایانه می تواند به سئوالهای ژرف تاریخی در رابطه با رایانه ها پاسخ دهد.

قبل از آغاز هر کاری، گراهام و تیمش باید طرح ها و دست نوشته های بابیج را به صورت دیجیتالی ثبت و رمزگشایی کنند. سپس قدم بعدی ساخت مدل سه بعدی از ماشین بوده و پس از آن تلاش برای فعال سازی ماشین آغاز خواهد شد.

بر اساس گزارش تلگراف، بابیج در حدود یک قرن پیش و قبل از ساخته شدن اولین رایانه عمومی در جهان، طرح ساختن یک ماشین محاسبه را ارائه کرده بود وی مطالعه بر روی ماشین تحلیل را پس از ساختن یک ماشین حساب آغاز کرد و تا زمان مرگش در سال 1871 به تحقیق بر روی آن ادامه داد.