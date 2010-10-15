حجاج برای بهره مندی کامل از فیوضات سفر حج تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: سفر حج نباید از سوی حجاج سبک شمرده شود زیرا این سفر در بسیاری مواقع تنها یک بار در طول زندگی حجاج رخ می دهد به همین دلیل باید از همین یک مرتبه سفر نیز کمال بهره و استفاده را برد.

وی با اشاره به اینکه حجاج ایرانی در واقع سفرای فرهنگی کشور ایران به شمار می‌ روند، بر نقش حجاج استان یزد به عنوان سفرایی از دارالعباده و دارالعلم تاکید کرد.

صدوقی با اشاره به اجلاس سراسری نماز در بیرجند، خاطرنشان کرد: این اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل نیز با پیام رهبر معظم انقلاب و سخنرانی رئیس جمهور کشورمان کار خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به نقش خادمان و متولیان مساجد در جذب مردم به این مکانهای معنوی تاکید کرد: ائمه جمعه، خادمان، متولیان و هیئت امنای مساجد باید به گونه ای رفتار کنند که مردم جذب مسجد شوند.

صدوقی همچنین با تاکید بر رعایت حقوق مردم عنوان کرد: از بلندگوهای مساجد فقط باید صدای اذان به گوش برسد و سایر مراسم حتی مراسم مذهبی نباید از بلندگوها پخش شود زیرا با این اقدام، حق و حقوق مردم محترم شمرده نمی شود و این اقدام سبب مردم آزاری است.

وی همچنین میلاد با سعادت امام رضا (ع) را تبریک گفت و وجود بارگاه ایشان در کشور ایران را مایه افتخار و مباهات ایرانیان دانست.