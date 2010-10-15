به گزارش خبرنگار مهر، در طبقه دوم ضلع شمالی ورزشگاه آزادی سکوهای خالی دیده می شود. تماشاگران استقلال به این موضوع اعتراض کرده و با شعار "استادیوم خالیه، استقلالی جا نداره"، خواهان افزایش جایگاه ویژه خود شدند.

* پدر مرحوم جورابلو به همراه لیدرهای استقلال در جایگاه های مربوط به هواداران این تیم حاضر و بشدت از سوی آنها تشویق شد.

* هواداران پرسپولیس پیش و در جریان بازی بشدت علی دایی را تشویق کردند.

* مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال از تماشاگران ویژه حاضر در ورزشگاه است. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی نیز در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور دارد.

* در زمان ورود بازیکنان به زمین چمن ورزشگاه آزادی بازیکنان دو تیم برای هم کری می خواندند که در این بین گفتگوی شیث و امیرحسین صادقی پررنگ تر از دیگران بود.

* پیش از آغاز بازی حبیب کاشانی در جمع بازیکنان استقلال حضور یافت و با آنها روبوسی کرد.

* به همت روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه ای با عنوان رادیو ورزشگاه از بلندگوهای ورزشگاه پخش می شد که بخش های مختلفی از جمله تشویق هواداران و بازیکنان دو تیم برای ارائه بازی جوانمردانه را شامل م شد.

* تمامی بازیکنان استقلال به غیر از آندره لوییز، فرزاد آشوبی و پژمان منتظری سمت نیمکت پرسپولیس رفتند و برای ورود به میدان از دایی رخصت کردند. پرویز مظلومی و مربیان استقلال نیز پیش از آغاز بازی سمت نیمکت پرسپولیس رفتند. از بین بازیکنان ذخیره استقلال وحید طالب لو، مجتبی جباری و امید روانخواه نیز مربیان این تیم را همراهی می کردند.

* از جمله بازیکنان پرسپولیس محمد نوری، غلامرضا رضایی و مجتبی شیری که در تیم ملی "ب" ایران شاگرد مظلومی بودند به سمت نیکت استقلال رفتند.

* در زمان ورود بازیکنان به زمین پژمان منتظری از جمع بازیکنان استقلال جدا شد و با دور زدن پرچم کرنر به کنار زمین آمد. او تابلویی با عکس داود جورابلو در دست داشت.

* شصت و نهمین شهرآورد تهران با سه دقیقه تاخیر آغاز شد.

* پیش از آغاز بازی از منوچهر نظری پیشکسوت داوری فوتبال ایران تقدیر شد.

* بازیکنان استقلال پیش از آغاز بازی به سمت هواداران تیمهای خود دسته گل پرتاب کردند.

* رو نیمکت تیم استقلال عکس مرحوم داود جورابلو نصب شده است.