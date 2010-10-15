آیت الله سیستانی در سلامت کامل به سر می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، حامد الخفاف امروز در یک کنفرانس خبری شایعات برخی رسانه ها درباره حمله قلبی آیت الله سیستانی و بستری شدن وی را تکذیب کرد.

وی اظهار داشت : آیت الله سیستانی به هیچ بیمارستانی منتقل نشده است و از سلامت کامل برخوردار است و تا این لحظه نیز از مومنینی که از داخل یا خارج عراق به دیدار وی آمده اند استقبال می کند و هر گونه خبری مبنی بر نابسامان بودن اوضاع جسمانی آیت الله سیستانی بی پایه و اساس است.

خاطرنشان می شود شبکه تلویزیونی العربیه امروز در راستای خبرسازی های دروغین خود مدعی شد که خبری را از یک منبع حوزه علمیه نجف دریافت کرده است مبنی بر اینکه حال آیت الله سیستانی وخیم است و وی دچار حمله قلبی شده است.