سفر رئیس جمهور ایران به لبنان مهمترین سفر خاورمیانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امام جمعه موقت سمنان در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت: استقبال لبنانی ها در ورود رئیس جمهور به لبنان و حضور در مراسم ها و سخنرانی های رئیس جمهور نشان از توجه مردم این منطقه به دولت و جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور اهداف متعددی در سفر به لبنان داشت، گفت: تحکیم مقاومت در خاورمیانه از مهمترین اهداف سفر رئیس جمهور ایران است.

به گفته وی، ناکام گذاشتن طرح‌های اوباما در منطقه خاورمیانه، تحکیم روابط میان دو کشور اسلامی و تقویت بلوک مقاومت از دیگر اهداف این سفر بود.

وی با اشاره به مناسبت های مهم و مختلف در این هفته گفت: در آستامه میلاد امام رضا(ع) ساخت آزاد راه حرم تا حرم در استان های اجرای این طرح آغاز شده است.

احمد پناهی تصریح کرد: با ساخت این آزاد راه مردم و زائران حرم رضوی با اطمینان خاطر بیشتری و با امنیت بهتر به زیارت امام هشتم می روند.

خطیب جمعه سمنان به روز نابیانیان، هفته استاندارد، هفته حج و روز انجمن اولیا و مربیان نیز اشاره کرد و سخنانی در خصوص پشتیبانی و حمایت از نابینان و معلولان به جای ترحم به این افراد جامعه عنوان کرد.