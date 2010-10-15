استقبال مردم لبنان نشانگر عمق نفوذ ایران در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهدشبستری در خطبه های نماز جمعه امروز این شهر افزود: با توجه به فشارهای بین المللی غرب علیه نظام اسلامی و نیز تحولات اخیر منطقه، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان یکی از حساسترین سفرهای مقامات ایران پس از انقلاب اسلامی است.

وی یادآور شد: برخلاف تبلیغات رسانه ها و گروه های غربی و صهیونیستی، این سفر با هدف تقویت روحیه وحدت بین احزاب و گروه های لبنان صورت گرفت.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه جمهوری اسلامی خواهان استقلال، وحدت، امنیت و اعتلای لبنان است گفت: امضای تفاهم نامه همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین ایران و لبنان از جمله مهمترین دستاوردهای این سفر است.

آیت الله شبستری همچنین با بیان اینکه جنبش مقاومت باعث سربلندی مردم لبنان است افزود: اسراییل و امریکا بدانند جمهوری اسلامی همچنان از جنبش حزب الله لبنان و انتفاضه فلسطین حمایت خواهد کرد.

خطیب جمعه تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها طی روزهای آینده بر لزوم توجه دولت در اجرای درست این قانون تاکید کرد.

آیت الله مجتهدشبستری با اشاره به احتمال بروز اثرات تورمی ناشی از اجرای این قانون یادآورشد: دولت باید درصدد جبران این اثرات منفی باشد همانگونه که ذخیره سازی کالا به میزان کافی صورت گرفته است.

وی بر هوشیاری در مورد تحرکات جریان های ضد انقلاب که تلاش می کنند با تحریم اقتصادی فشار روانی در جامعه ایجاد کنند، تاکید کرد.

امام جمعه تبریز هشدار داد: برخی فرصت طلبان و فتنه گران درصدد بهره برداری و ایجاد اختلال در اقتصاد بازار هستند، اما باید با قاطعیت و صلابت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد.