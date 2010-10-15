مقالات محققان خارجی در همایش بین المللی اطلاعات فازی قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دبیر کمیته علمی این همایش بعد از ظهر جمعه در این همایش بین المللی گفت: امروز مقاله های اندیشمندانی از آلمان، آذربایجان و چین در زمینه آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی اطلاعات فازی و مهندسی قرائت شد.

جواد وحیدی افزود: روز گذشته نیز در نخستین روز برگزاری این همایش مقاله های محققان داخلی و چند محقق خارجی ارائه شد.

وی با بیان اینکه چهارمین همایش بین المللی اطلاعات فازی و مهندسی با همکاری انجمن مهندسی چین و ایران در دانشگاه شمال آمل در حال برگزاری است، تصریح کرد: این همایش با حضور اندیشمندانی از کشورهای ایران، چین، آلمان، هند، آذربایجان و غنا به مدت دو روز در محل همایش های دانشگاه شمال آمل ادامه دارد.

دبیر کمیته علمی این همایش ادامه داد: آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در زمینه اطلاعات فازی و مهندسی از اهداف مهم این همایش بین المللی است.

وحیدی گفت: حدود 450 مقاله از حدود 10 کشور خارجی به دبیرخانه این همایش در آمل ارسال شد که هیئت داوری 156 مقاله در حوزه فازی و مهندسی را پذیرفت و در قالب سخنرانی در این همایش در حال ارائه است.

وی اضافه کرد: نشست های تخصصی کارگروه های این همایش با حضور استادان فازی و مهندسی کشورهای چین و ایران در حاشیه برگزاری این همایش برگزار شد.

دبیرکمیته علمی کنفرانس بین المللی اطلاعات فازی و مهندسی ادامه داد: شرکت کنندگان در این همایش به منظور آشنایی با بخشی از توانمندی های صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، از شهرک صنعتی آمل بازدید کردند.