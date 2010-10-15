یزد پتانسیل ایجاد خوشه صنعتی فولاد را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیا ظهر جمعه در جمع صنعتگران استان یزد با حضور وزیر صنایع اظهار داشت: هم اکنون خوشه های صنعتی کاشی و سرامیک و نساجی در یزد تشکیل شده و زمینه برای ایجاد خوشه های صنعتی متعدد دیگر از جمله فولاد نیز فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: این خوشه‌ ها تاکنون موفق عمل کرده‌ اند اما باید برای ایجاد سایر خوشه ها نیز زمینه سازی شود تا از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده صورت گیرد.

اولیا با اشاره به اینکه یزد می ‌تواند به عنوان نمونه‌ ای در امر تحقق اهداف ملی عمل کند، اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان و باور صنایع و معادن، استان یزد بتواند این موفقیت نسبی خود را تکمیل کند.

واحدهای صنعتی کوچک نیازمند حمایت جدی مسئولان هستند

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس ادامه داد: در کنار واحدهای بزرگ صنعتی، واحدهای صنعتی کوچک نیز به دلیل برخورداری از شرایط ویژه، نیازمند حمایت جدی‌ تر مسئولان هستند.

اولیا اظهار داشت: یزد اکنون یک قطب صنعتی است و امیدواریم هر روز شاهد روانتر شدن روند شکوفایی صنعت در این استان باشیم.

وی افزود: صنعتگران ما هوشمندانه و با احساس مسئولیت در کنار مجموعه دولتی، فضایی فراهم کردند که محصول آن، صنعت پابرجا و استوار است و امیدواریم بتوانیم چالشهای موجود بر سر راه آنها را به خوبی پشت سر بگذاریم.

اولیابیان داشت: مجموعه‌های صنعتی موجود در استان یزد اگر یک بعد پژوهشی قوی و جدی نداشته باشند، از قافله عقب می‌ مانند و در این زمینه نیازمند نرم‌ افزارهای قوی و کمک دانشگاهیان و پژوهشگران است تا یک پشتوانه برای ارتقای واحدهای صنعتی باشند.

بعد پژوهشی در واحدهای صنعتی نباید نادیده گرفته شود

وی تاکید کرد: واحدهای کوچک هم باید در نظر گرفته شوند زیرا این واحدها عموما در بعد پژوهشی، بازاریابی و بازرگانی نیاز به حمایت جدی دارند و نمی‌توانند نگاه بین‌المللی یا حتی ملی در بسیاری موارد داشته باشند از این‌رو اگر حمایت نشوند، نمی‌توانند ادامه حیات دهند.

اولیا با بیان اینکه هم ‌اکنون هزاران واحد کوچک نساجی در استان یزد وجود دارند که با مشکلات جدی مواجه هستند، یادآور شد: البته بخشی از این مشکلات توسط خوشه نساجی شناسایی شده و در حال رفع است.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس خاطرنشان کرد: واحدهای کوچک صنعتی به ویژه نساجی‌ها توان و بنیه مالی کافی برای مدیریت و عبور از بحران ندارند و خوشه‌ها باید در این زمینه محکم‌ تر وارد شوند.

حمایت بانکها برای اجرای آمایش صنعتی کافی نیست

وی همچنین با اشاره به طرح آمایش نیز خاطرنشان کرد: تامین منابع بانکی در طرح آمایش بسیار حائز اهمیت است و سیستم بانکی آن‌گونه که باید حمایت کافی از این طرح ندارد.

اولیاء تاکید کرد: اگر نتوانیم سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را تامین کنیم، گره‌ ها باز نمی‌شود و تحریمهای داخلی بیشتر آزارمان خواهد داد و آن هنگام است که نمی ‌توان از تهدیدها به عنوان یک فرصت استفاده کرد.