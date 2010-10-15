دهکده نساجی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدمهدی زارع ظهر جمعه در جمع صنعتگران استان یزد اظهار داشت: با راه اندازی خوشه نساجی در استان یزد، 30 واحد زیر پوشش این خوشه قرار گرفتند که این خوشه برنامه های متعددی برای توسعه صنعت نساجی در استان یزد دارد.

وی راه ‌اندازی دهکده نساجی، راه ‌اندازی بانک نخ و بورس پنبه، راه ‌اندازی دفاتر فروش در بازارهای صادراتی، ارتقای بخش طراحی در نساجی و ... را از مهمترین برنامه ‌های خوشه صنعتی عنوان کرد.

مشکلات صنعت نساجی یزد در زمینه طراحی برطرف می شود

زارع خاطرنشان کرد: در بخش صنعت نساجی در استان یزد، هم ماشین آلات و هم نیروها در مقایسه با رقیبی نظیر ترکیه برتر بود اما ترکیه از طراحی های بسیار خوبی بهره مند و استان یزد در این زمینه دارای نقایصی بود که این نقص هم اکنون توسط خوشه نساجی در حال رفع است.

وی با بیان اینکه در خوشه کاشی و سرامیک نیز هم اکنون هزار واحد تولیدی کاشی و سرامیک زیر پوشش این خوشه قرار دارند، افزود: در این خوشه نیز برنامه های بسیاری برای توسعه و ارتقا صنعت کاشی و سرامیک انجام شده است.

زارع همچنین با اشاره به فعالیتهای خوشه کاشی و سرامیک نیز عنوان کرد: هماهنگی برای ورود به کشورهای مختلف نظیر هند برای ایجاد بازار صادرات، استفاده از تجربیات برخی کشورهای پیشرو در صنعت کاشی و سرامیک نظیر ایتالیا و اسپانیا به دنبال انعقاد تفاهمنامه، جذب سرمایه‌ گذاران خارجی، ایجاد واحدهای تولید بدون گرانول به منظور کاهش آلودگی ‌ها و کاهش هزینه ‌ها، ایجاد شرکت مادر تخصصی لعاب و ... نیز از برنامه ‌های خوشه کاشی و سرامیک استان یزد است.

45 درصد تولیدات کاشی و سرامیک کشور در یزد انجام می شود

وی یادآور شد: هم ‌اکنون بیش از 45 درصد تولیدات کشور در بخش کاشی و سرامیک در استان یزد تولید می شود.

زارع همچنین یادآور شد: هم ‌اکنون در استان یزد 13 شهرک صنعتی، 17 ناحیه صنعتی مصوب و یک منطقه آزاد تجاری مشغول فعالیت هستند.

وی با مقایسه‌ ای از آمار صنایع و معادن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و دولت نهم و دهم در طول 30 سال گذشته اظهار داشت: قبل از انقلاب در استان یزد 51 واحد صنعتی فعال وجود داشت اما هم ‌اکنون سه هزار و 70 واحد صنعتی در استان یزد مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: 40 درصد از این آمار نیز مربوط به دولت نهم و دهم است و این واحدها با حمایتهای دولت نهم و دهم و شخص رئیس جمهور به ویژه در سفرهای استانی راه‌ اندازی شده‌ اند.

زارع بیان داشت: در بخش صنعت سرمایه ‌گذاری در طول 30 سال گذشته در استان یزد سه هزار و 820 میلیارد تومان بوده است که از این میزان نیز 40 درصد مربوط به دوران فعالیت دولت نهم و دهم بوده است.

وی همچنین با اشاره به رکوردزنی‌های دولت نهم و دهم در ایجاد فرصت‌های شغلی بیان داشت: از 72 هزار و 720 فرصت شغلی و اشتغال ایجاد شده در استان یزد، 43 درصد در دولت نهم و دهم صورت گرفته است.

زارع همچنین با اشاره به بخش معادن نیز عنوان کرد: قبل از انقلاب 25 واحد معدنی فعال وجود داشت که این رقم بعد از انقلاب اسلامی به 312 واحد رسید که 72 واحد آن در دوران فعالیت دولت نهم و دهم فعال شده است.