ائتلاف ما با "دولت قانون" راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "قصی السهیل" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت : هم پیمانی جریان صدر با ائتلاف دولت قانون راهبردی است و صرف نظر از مسیری که روند سیاسی آن را دنبال می کند نمی توان به آن بی توجه بود.

وی خاطرنشان کرد : جریان صدر قصد ندارد معادله سیاسی را برهم بزند و به سراغ شخص دیگری از ائتلاف اتحاد ملی(متشکل از ائتلاف ملی و دولت قانون) یا خارج از این ائتلاف برود.

سهیل با بیان این مطلب افزود: هر تصمیمی که ائتلاف اتحاد ملی اتخاذ کند جریان صدر آن را دنبال و اجرا خواهد کرد و سیاست ما تلاش برای جذب دیگران است.