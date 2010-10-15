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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

یک رهبر جریان صدر:

ائتلاف ما با "دولت قانون" راهبردی است

ائتلاف ما با "دولت قانون" راهبردی است

معاون رئیس هیئت سیاسی جریان صدر امروز همپیمانی این جریان با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را راهبردی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "قصی السهیل" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت : هم پیمانی جریان صدر با ائتلاف دولت قانون راهبردی است و صرف نظر از مسیری که روند سیاسی آن را دنبال می کند نمی توان به آن بی توجه بود.

وی خاطرنشان کرد : جریان صدر قصد ندارد معادله سیاسی را برهم بزند و به سراغ شخص دیگری از ائتلاف اتحاد ملی(متشکل از ائتلاف ملی و دولت قانون) یا خارج از این ائتلاف برود.

سهیل با بیان این مطلب افزود: هر تصمیمی که ائتلاف اتحاد ملی اتخاذ کند جریان صدر آن را دنبال و اجرا خواهد کرد و سیاست ما تلاش برای جذب دیگران است.

کد مطلب 1171323

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