احمدی نژاد مهمان سرزمین مقاومت/ سیاست باید در خدمت صلح و دوستی باشد

به گزارش مهر، احمدی نژاد در ضیافت شام نبیه بری رئیس مجلس لبنان که در آن رئیس جمهور، نخست وزیر و مقامات ارشد دولتی و سران گروه‌های سیاسی و مذهبی لبنان حضور داشتند، شرکت کرد و در سخنانی گفت: نقش آفرینی و حضور تاثیرگذار لبنان در منطقه در سایه تعامل و همدلی گروه‌ها و اقوام مختلف لبنانی با ملاحظه منافع ملی حاصل می‌شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشورها و ملت‌های منطقه ماموریت‌های بزرگی در برقراری صلح و عدالت در جهان بر عهده دارند،خاطرنشان کرد: تحقق این آرمان‌های بزرگ هدف مشترک و عامل وحدت است و هیچ عاملی نمی‌تواند مانع از دستیابی به آن شود.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در این ضیافت با اشاره به مواضع مشترک ایران و لبنان در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی اظهار داشت: دو کشور می‌توانند الگویی از روابط برادرانه را در جهان به نمایش بگذارند.

وی همچنین با تاکید برضرورت خلع سلاح رژیم صهیونیستی، اظهار داشت : خلع سلاح جهانی میسر نمی‌شود مگراینکه رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد.

رئیس مجلس لبنان بر حمایت از مواضع و برنامه‌های صلح آمیز هسته ‌ای ایران تاکید کرد.

به گزارش مهر، احمدی ‌نژاد صبح روز پنجشنبه با علما، روحانیون و شخصیت‌های مذهبی لبنان، دیدار کرد.

وی مشکل اصلی جوامع بشری را دور شدن از ماموریت اصلی انسان یعنی یگانه پرستی و عدالت دانست و گفت: اینکه عده‌ای درجهان از پرستش خدای متعال سر باز زده و قدرت و ثروت و بت‌های مدرن در نظام سرمایه داری را می پرستند علت اصلی درگیری و تنش در جهان است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه ادیان الهی معتقدند در آینده کسی خواهد آمد و عدالت و محبت را در جهان حاکم خواهد کرد می‌تواند محور وحدت و حرکت قرار گیرد.

وی گفت: وحدت نه تنها به معنای نفی هیچکس نیست بلکه احترام به همه قومیت‌ها و ملت‌ها است و اگر همگان برمحور توحید، یگانه پرستی و عدالت اتحاد کنند هیچ اختلافی بین ملت‌ها و قومیت‌ها وجود نخواهد داشت.

احمدی نژاد با اشاره به اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و در مناسبات جهانی پیدا کرده است، اظهار داشت: امروز ایران مظهر وحدت اقوام، طوایف و مذاهب گوناگون است و تاکید بر نام ایران به معنای قوم و نژاد نیست بلکه تاکید بر یگانه پرستی، عدالت و همدلی است.

رئیس جمهور وحدت بر روی موعود امم را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیروان ادیان گوناگون می‌توانند برای زمینه سازی آمدن موعود به منظور اصلاح وضع جهان با یکدیگر همکاری و هم اندیشی کنند.