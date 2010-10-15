احمدی نژاد مهمان سرزمین مقاومت/ سیاست باید در خدمت صلح و دوستی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهورچهارشنبه شب در سفر به لبنان در ورزشگاه الرایه ضاحیه لبنان در جمع مردم لبنان به ایراد سخنرانی پرداخت.
رئیس جمهور در این سخنرانی تاکید کرد: با صدای بلند اعلام میکنم رژیمی که ماموریت داشت از نیل تا فرات را به نفع نظام سرمایهداری اشغال کند، در پشت دیوارهای خودساخته محبوس شده و جبهه مقاومت ملتها در فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، ایران و همه منطقه شکل گرفته است.
احمدی نژاد در صبحانه کاری با احزاب سیاسی لبنان نیز طی سخنانی اظهارداشت: لبنان در خط مقدم مقاومت ملتهای منطقه قرار دارد، دشمنان منطقه برای تغییر موقعیت خود نیازمند کسب پیروزی هستند و از آنجایی که کوچکترین امیدی به پیروزی در صورت مواجهه با ایران ندارند و در عراق و افغانستان هم فرصت پیروزی را از دست دادهاند چنین تصور میکنند که حلقه ضعیف منطقه کشور لبنان است و آنان با ضربه زدن به لبنان میتوانند برای خود ابهت کسب کنند از این رو مقاومت، همدلی و وحدت ملت و گروههای مختلف لبنانی در حقیقت نجات کل منطقه محسوب میشود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ویژگیهای ممتاز منطقه خاورمیانه اظهار داشت: آنچه موجب شده سلطه گران به دنبال تسلط بر منطقه خاورمیانه باشند وجود برخی شاخصهها و ویژگیهای ممتاز در این منطقه است.
احمدی نژاد با تاکید براینکه موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه از دیگر ویژگیهای ممتاز این منطقه است، یادآور شد: منطقه خاورمیانه چهارراه ارتباطی کل جهان است ومستکبران تسلط بر این منطقه را مقدمه سلطه بر کل جهان میدانند و دقیقا به همین دلیل رژیم صهیونیستی را در منطقه تاسیس کردند.
رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران تا آخر در کنار ملت شجاع و مقاوم لبنان خواهد ایستاد و بی شک آینده از آن ملتهای منطقه است.
به گزارش مهر، احمدی نژاد در ضیافت شام نبیه بری رئیس مجلس لبنان که در آن رئیس جمهور، نخست وزیر و مقامات ارشد دولتی و سران گروههای سیاسی و مذهبی لبنان حضور داشتند، شرکت کرد و در سخنانی گفت: نقش آفرینی و حضور تاثیرگذار لبنان در منطقه در سایه تعامل و همدلی گروهها و اقوام مختلف لبنانی با ملاحظه منافع ملی حاصل میشود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشورها و ملتهای منطقه ماموریتهای بزرگی در برقراری صلح و عدالت در جهان بر عهده دارند،خاطرنشان کرد: تحقق این آرمانهای بزرگ هدف مشترک و عامل وحدت است و هیچ عاملی نمیتواند مانع از دستیابی به آن شود.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در این ضیافت با اشاره به مواضع مشترک ایران و لبنان در موضوعات مهم منطقهای و بین المللی اظهار داشت: دو کشور میتوانند الگویی از روابط برادرانه را در جهان به نمایش بگذارند.
وی همچنین با تاکید برضرورت خلع سلاح رژیم صهیونیستی، اظهار داشت : خلع سلاح جهانی میسر نمیشود مگراینکه رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد.
رئیس مجلس لبنان بر حمایت از مواضع و برنامههای صلح آمیز هسته ای ایران تاکید کرد.
به گزارش مهر، احمدی نژاد صبح روز پنجشنبه با علما، روحانیون و شخصیتهای مذهبی لبنان، دیدار کرد.
وی مشکل اصلی جوامع بشری را دور شدن از ماموریت اصلی انسان یعنی یگانه پرستی و عدالت دانست و گفت: اینکه عدهای درجهان از پرستش خدای متعال سر باز زده و قدرت و ثروت و بتهای مدرن در نظام سرمایه داری را می پرستند علت اصلی درگیری و تنش در جهان است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه ادیان الهی معتقدند در آینده کسی خواهد آمد و عدالت و محبت را در جهان حاکم خواهد کرد میتواند محور وحدت و حرکت قرار گیرد.
وی گفت: وحدت نه تنها به معنای نفی هیچکس نیست بلکه احترام به همه قومیتها و ملتها است و اگر همگان برمحور توحید، یگانه پرستی و عدالت اتحاد کنند هیچ اختلافی بین ملتها و قومیتها وجود نخواهد داشت.
احمدی نژاد با اشاره به اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران در میان ملتها و در مناسبات جهانی پیدا کرده است، اظهار داشت: امروز ایران مظهر وحدت اقوام، طوایف و مذاهب گوناگون است و تاکید بر نام ایران به معنای قوم و نژاد نیست بلکه تاکید بر یگانه پرستی، عدالت و همدلی است.
رئیس جمهور وحدت بر روی موعود امم را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیروان ادیان گوناگون میتوانند برای زمینه سازی آمدن موعود به منظور اصلاح وضع جهان با یکدیگر همکاری و هم اندیشی کنند.
احمدی نژاد در دومین روز سفر خود به لبنان نیز در دانشگاه لبنان حضور پیدا کرد و از این دانشگاه دکتری افتخاری در علم سیاست دریافت کرد.
وی با اشاره به سیاستهای استعماری آمریکا و غرب در عرصه اقتصاد و چپاول ثروتهای ملتها از این طریق گفت: آنها برای جبران مشکلات مالی خود اقدام به تزریق دلارهای بی پشتوانه در بازارهای جهان کردند و از طریق رسانههای خود این امر را تبلیغ و وانمود کردند که موفقیتی در عرصه اقتصاد از این طریق کسب کردند.از این طریق صدها میلیارد دلار از جیب ملتها خارج و ثروت ملتها به جیب سرمایهدارها سرازیر شد.
وی به نوع برخورد غربیها به کسب دانش اتمی از سوی کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: دانش اتمی، دانشی گرانقیمت و ارزشمند در دنیای کنونی است. انرژی و فناوری هستهیی امروز در عرصه جهانی کاربردهای متعددی دارد و میتواند در خدمت بشر قرار بگیرد و امروز بیش از 16 مورد کاربرد سلاح انرژی هسته ای شمارش شده است، در عرصه صنعت، پزشکی و عرصههای مختلف دیگر اما میبینید که غربیها با این دانش چه کردند. غربیها آمدند و انرژی هسته ای را مترادف با بمب هسته ای وانمود کردند و راه انتشار دانش حقیقی هسته ای را بر روی ملتها بستند و اجازه نمیدهند که ملتها در راه کسب انرژی صلح آمیزهسته ای گام بردارند. به ملتها فشار میآور ند و همانطور که گفتم آنها با فریبکاری سعی میکنند اینگونه القا کنند که بمب هسته ای با دانش هسته ای یکی است.
وی به اهمیت دانش سیاست نیز اشاره کرد و گفت: سیاست یک علم است؛ علم اداره جامعه. علم سیاست باید در خدمت صلح دوستی و عدالت باشد.
رئیس جمهور گفت: حاصل علمی که ما آن را مادی و سلطه طلب میدانیم وضع موجود جهان است. علمی که منجر و باعث زیادهخواهی، سلطه طلبی و غارت ملتها شود از نظر ما علم نیست. علمی که بخواهد ملتها را قتل عام کند علم نیست.
دراین مراسم نشان دکتری افتخاری در علم سیاست از سوی این دانشگاه به دکتر محمود احمدینژاد اهداء شد و از طرف وزرای علوم و آموزش و پرورش لبنان لباس سنتی دانشگاه لبنان به وی تقدیم شد و رئیس جمهور با پوشیدن این لباس با مسئولان این دانشگاه عکس گرفت.
به گزارش مهر، رئیس جمهور عصر روز پنجشنبه نیز در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان و در جمع مردم این منطقه سخنرانی کرد.
وی گفت: مقاومت رمز پیروزی ملت لبنان و همه ملتهای منطقه است، همه مردم لبنان و همه اقوام و پیروان ادیان و طوایف در لبنان در صف واحد و خط مقاومت هستند، دشمنان از وحدت و مقاومت مردم لبنان در هراس هستند.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اینجا بنت جبیل است، بنت جبیل پایتخت آزادی وآزادگی است، بنت جبیل پایتخت مقاومت است، دنیا بداند که صهیونیستها روزی برای شکستن جبهه ملتها به بنت جبیل هجوم آوردند، اما امروز آنها کجایند و بنت جبیل کجاست، من اعلام میکنم بنت جبیل زنده و ایستاده است. دنیا بداند بنت جبیل سرافراز است و تا آخر در برابر دشمنان خواهد ایستاد. دنیا بداند صهیونیستها رفتنی هستند.
وی افزود: مردم بنت جبیل مزه شکست تلخ را به صهیونیستها چشاندنند و گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان بشریت پراکندند.
رئیس جمهورخطاب به مردم حاضر درمراسم گفت:عزیزان من فلسطین با قدرت مقاومت وایمان مقاومت آزاد خواهد شد،عزیزان من عدالت، عشق و مقاومت خواهد آمد و مستضعفان نجات پیدا خواهند کرد. فرزند پیامبر(ص)، مهدی موعود(عج) خواهد آمد و حضرت عیسی(ع) او را همراهی خواهد کرد، ظلم و ستم محو خواهد شد ومستضعفان نجات خواهند یافت.عزیزان من ملت ایران تا آخر در کنار شما و همه ملتهای منطقه خواهد بود.
محمود احمدی نژاد در جریان سفر به جنوب لبنان پنج شنبه شب با حضور در جمع صمیمی مردم روستای قانا یاد شهدای فاجعه قانا را گرامی داشت و گفت: شهیدان مظلوم و بی دفاع قانا سند مظلومیت مردم و مقاومت لبنان و سند زنده جنایت جنایتکاران صهیونیستی است.
رئیس جمهور، مردم وجوانان رشید قانا را امید لبنان وملت های منطقه دانست و خطاب به آنان گفت: شما پیروزهستید و دشمنان شکست خورده اند و شما خواهید ماند و دشمنان درسراشیبی سقوط و اضمحلال قرار دارند. از جانب ملت ایران به ایمان و ایستادگی و عدالت خواهی شما تبریک می گویم.
احمدی نژاد گفت: ملت ایران و رهبری عزیز انقلاب تا آخر در کنار مردم قانا و مردم لبنان خواهد ایستاد. شهیدان قانا زنده اند و دشمنان قانا مرده اند .
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راه شهیدان، راه عدالت و راه نبرد با ستمگران ، جاودانه است اظهار داشت : امروز ملت لبنان سرافراز و عزتمند و دشمنان صهیونیستی سرافکنده و خوار و ذلیل هستند.
محمود احمدینژاد در روز پایانی سفر خود با سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان دیدار کرد.
در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت انجام گرفت نتایج سفر رییسجمهور به لبنان، مسائل این کشور و وضعیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین سیدحسن نصرالله یک قبضه سلاح که توسط یکی از افراد مقاومت اسلامی لبنان درجریان جنگ 33 روزه از نظامیان صهیونیست به غنیمت گرفته شد را به رییسجمهور ایران اهدا کرد.
اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر رئیس جمهور نیز که رئیس جمهور را در جریان سفر به لبنان همراهی میکرد، روز پنج شنبه به نمایندگی از رئیسجمهور بوستان ایران را که در منطقه مارونالراس در جنوب لبنان واقع شده است، افتتاح کرد.
محمود احمدی نژاد بامداد جمعه در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. وی در جمع استقبال کنندگان گفت: دولتهای زورگو اکنون طبل توخالی بیش نیستند. پیروزی بزرگ در راه است و تنها راه پیروزی مقاومت است.
