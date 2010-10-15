تساوی استقلال و پرسپولیس در پایان نیمه اول/ گل پرسپولیس مردود اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که از هفته یازدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15 امروز جمعه به قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه آزادی آغاز شد، در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل انجامید.

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در شروع این بازی که نزدیک به 90 هزار تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کنند، پرسپولیس شروع خوبی داشت و در دقیقه 7 توسط محمد نوری دروازه محمد محمدی را باز کرد اما مرتضی کریمی با بلند کردن پرچم این گل را مردود اعلام کرد تا مسعود مرادی تصمیم کمکش را تایید کند.

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در این نیمه دو تیم صاحب موقعیت های خوبی شدند اما نتوانستند از آن استفاده کنند. موقعیت های گل استقلال بیشتر از پرسپولیس بود. در نیمه اول پژمان منتظری ، کیانوش رحمتی و میلاد میداودی از استقلال و مجتبی شیری و حسین بادامکی از پرسپولیس کارت زرد گرفتند.