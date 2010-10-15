رقم بستانکاری معادن از واحدهای فرآوری هر روز درحال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد کارگران در جمع صنعتگران استان یزد با حضور وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: این امر کمبود نقدینگی در معادن را بحرانی کرده است و لازم است وزارت صنایع و معادن در این بخش ورود کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش معدن به ویژه در استان یزد اظهار داشت: علم در زمینه معدن در دنیا پیشرفتهای قابل توجهی داشته است از اینرو معادن استان یزد به شدت نیازمند دسترسی به علوم روز هستند.

کارگران، یکسان ‌سازی نگاه منابع طبیعی، محیط زیست و اداره صنایع و معادن، تدوین دستورالعملهای لازم و جلوگیری از تعارض نسبت به مکتشفان و بهره‌ برداران صاحب مجوز، تدوین قوانین و مقررات و ایجاد ساز و کارهای لازم برای روان‌ سازی اقدامات حتی با توجه به کمبود نیرو، را از مهمترین مشکلات معادن استان یزد برشمرد.

وی ادامه داد: مباحث بیمه‌ ای نیز در بسیاری از معادن استان یزد هنوز دچار مشکل است و لازم است بیمه فعالیتهای معدنی به ویژه در معادن بالای 25 نفر فعال شود.

وی همچنین با انتقاد از کیفیت مواد ناریه در بحث اکتشافات معدنی نیز بیان داشت: کیفیت ‌بخشی به مواد ناریه اکنون بحثی جدی است و در بسیاری موارد سبب بروز مشکلات حادی در معادن شده است.

کارگران همچنین بر لزوم معافیتهای مالیاتی در بخش معدن خبر داد و یادآور شد: کاهش گمرکات برای ورود ماشین ‌آلات و لحاظ بخشی از درآمدهای دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی نیز از دیگر مواردی است که در بخش معدن نیازمند توجه ویژه است.

تمرکز زدایی در امر معدن نیز مورد توجه قرار گیرد

کارگران همچنین عنوان کرد: بحث تمرکز زدایی در امور مختلف همواره از سوی مسئولان کشوری طرح و توسط رسانه‌ها اطلاع ‌رسانی شده است اما امروز امور مربوط به معدن در تهران متمرکز است و این امر مشکلات زیادی را برای معدنکاران ایجاد کرده است.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه وزارت صنایع به اکتشافات به عنوان زیرساخت توسعه معدنی تاکید کرد و افزود: این بخش در استان یزد هنوز دچار مشکلات عدیده ‌ای است.

وی با اشاره به اینکه ذخایر معدنی استان یزد هم‌ اکنون بیش از 2.5 میلیون تن برآورد شده است، افزود: این امر مزیت ویژه‌ای به استان یزد در زمینه معدن داده است به همین دلیل نیاز به توجه بیشتر و اقدامات حمایتی از معدنکاران ضروری است.

کارگران تاکید کرد: از یکسو موقعیت استراتژیک استان یزد در زمینه معادن و از سوی دیگر شاغلان متخصص در بخش صنعت، ضروری می‌کند تا از وزیر صنایع بخواهیم استان یزد را به عنوان پایلوت توسعه تکنولوژی در بخش معدن در سطح کشور معرفی کند.