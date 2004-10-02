راهي به روشنايي مجهز به صداي دالبي مي شود

رضا اعظميان، كارگردان اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: اكنون حدود 80 درصد از مراحل ساخت تروكاژ كامپيوتري طي شده است و به خاطر حساسيت زيادي كه بر روي صداي فيلم وجود داردهمزمان با اين مرحله، صداگذاري فيلم هم زير نظر محمد رضا دلپاك انجام مي شود .

وي در ادامه خاطر نشان كرد: اين فيلم وابستگي زيادي به صدا دارد و به همين خاطر بايد از تنوع صوتي زيادي برخوردار باشد. به همين خاطر لازم است دقت زيادي در انتخاب صداها و ضبط آنها صورت بگيرد. از اين رو فيلم را پس از آماده سازي صداي براي ضبط به صورت دالبي ساروند بر اساس استانداردهاي جهاني آماده خواهيم كرد و پس از آن فيلم قطع نگاتيو مي شود. در حال حاضر صحبت هايي با محمد رضا عليقلي براي ساخت موسيقي اين فيلم شده كه اين آهنگساز مشغول نگارش نت موسيقي متن فيلم است.

لازم به ذكر است فيلم سينمايي "راهي به روشنايي" در ژانر دفاع مقدس توليد شده و تدوين نهايي فيلم برعهده مجتبي راعي قرار داشته است.

اين فيلم داستان رزمنده اي به نام احمد را روايت مي كند كه در يك عمليات نظامي با يكي از نيروهاي دشمن مواجه مي شود. آنها مجبور به عبور از يك جاده مشخص هستند و اين طي طريق باعث مي شود كه با هم به گفت و گو بپردازند و بر روي هم تاثير بگذارند.در فيلم سينمايي "راهي به روشنايي" احمد كاوري و ميثم نايب زاده به عنوان بازيگران اصلي اثر به ايفاي نقش مي پردازند و مائده الياسي راوي داستان است.

دراين فيلم كه سرمايه گذاري آن را حوزه هنري انجام داده است، سيد سعيد سيد زاده به عنوان تهيه كننده و نادر معصومي به عنوان فيلمبردارفعاليت دارند.