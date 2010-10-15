روسیه نیروگاه هسته ای برای ونزوئلا می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در یک کنفرانس خبری پس از مذاکره با "هوگو چاوز" همتای ونزوئلایی در مسکو از امضای توافقنامه ای برای ساخت یک نیروگاه هسته ای خبر داد و گفت: توافقنامه های جدیدی را برای انجام پروژه های مختلف امضا می کنیم و شرکای راهبردی و دوستان نزدیک هستیم.

بر اساس این گزارش تصمیم برای ساخت نیروگاه هسته ای در ونزوئلا در ابتدا هنگام سفر "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به کاراکاس در ماه آوریل مطرح شد.

روسیه مقصد نخست در سفر بین المللی رئیس جمهوری ونزوئلا به شمار می رود، وی همچنین به بلاروس و اوکراین خواهد رفت و در ادامه از ایران، سوریه و لیبی دیدن خواهد کرد.

ونزوئلا به شریک اساسی روسیه در آمریکای لاتین تبدیل شده است و مسکو برای افزایش حضور و نفوذ خود در این منطقه پس از آنکه برای مدتهای طولانی به حیات خلوت آمریکا تبدیل شده بود، تلاش می کند.