اعتراض تماشاگران پرسپولیس به مرادی و فریادهای دایی

به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه هفتم بازی تیم پرسپولیس به گلی رسید که توسط مرتضی کریمی، کمک داور اول مسابقه مردود اعلام شد. در این بین واکنش طرفداران پرسپولیس و علی دایی به این تصمیم در نوع خود جالب توجه بود. واکنش منفی دایی به این تصمیم داور به حدی بود که نیمکت نشینان پرسپولیس برای آرام کردن او وارد عمل شدند!

* اسکوربورد ورزشگاه آزادی نقص فنی داشت و تا پایان نیمه اول این مشکل برطرف نشد. همچنین در زمان پخش صحنه های حساس از تلویزیون اسکوربورد نتیجه مسابقه را نشان می داد.

* پس از به صدا درآمدن سوت آغاز بازی طرفداران استقلالی حاضر در طبقه دوم که روبروی جایگاه مستقر شده بودند، به جایگاه کناری خود هجوم بردند.

* کامران دانشجو، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری از تماشاگران ویژه شصت و نهمین شهرآورد تهران است.

* در نیمه اول بازار توهین به هواداران دو تیم ببه ازیکنان سرخابی داغ بود و با الفاظ مختلف نفرات تیم مقابل را مورد عنایت قرار می‌دادند.

* در شصت و نهمین شهرآورد تهران تعداد تابلوهای تبلیغاتی افزایشی چشمگیر داشت و حتی در ضلع غربی زمین هم تابلوهای تبلیغاتی نصب شده بود.

* در اواسط نیمه اول محمد نوری و علیرضا حقیقی در محوطه جریمه پرسپولیس مصدوم شد. در این صحنه جوانانی که مسئول حمل برانکارد بودند، بدون هماهنگی با داور چهارم وارد زمین شدند و حتی تا نیمه زمین رفتند که مرادی آنها را به بیرون از زمین هدایت کرد.

* علیرضا کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال و محمد زارع پور اشکذری، سرپرست فدراسیون تنیس روی میز از تماشاگران ویژه بازی هستند.

* مسعود مرادی در نیمه اول 10 خطا به سود تیم استقلال اعلام کرد و 9 بار به نشانه خطا به سود تیم پرسپولیس دمید. در این نیمه تیم پرسپولیس سه بار کرنر زد و استقلال 2 بار از ضربات کرنر استفاده کرد.

* در بین دو نیمه بازیکنان ذخیره نشین پرسپولیس و استقلال برای گرم کردن در زمین ماندند و به رختکن نرفتند.

* مانند همه شهرآوردهای تهران جایگاه خبرنگاران شلوغ و پر رفت و آمد بود. تعداد افراد متفرقه حاضر در جایگاه بیش از خبرنگاران بود.