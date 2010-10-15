کسری بودجه آمریکا از یک تریلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کسری بودجه سال مالی 2010 آمریکا که در تاریخ 30 سپتامبر به پایان رسیده با گذشتن از مرز یک تریلیون دلار به یک میلیارد و و 290 میلیارد دلار رسید.

کسری بودجه آمریکا در سال 2009 میلادی یک تریلیون و 400 میلیارد دلار بود.

کسری بودجه یکی از مشکلات اصلی دولت آمریکاست و در این میان و در آستانه برگزاری انتخایات میان دوره ای کنگره که مقدمه ای است برای انتخابات ریاست جمهوری 2012 ، می تواند ضربه ای بر این حزب باشد.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش "بن برنانکه" رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنانی هشدار داد که ایالات متحده در آستانه یک بحران مالی بسیار جدی تر قرار دارد.

"بن برنانکه" که پیش از آغاز نشست "شورای هزینه های عمومی رودآیلند" سخن می گفت درباره برنامه های اقتصادی دولت باراک اوباما هشدار داد.

رئیس بانک مرکزی آمریکا در ادامه شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور را هولناک و بی ثبات توصیف کرد.

در همین رابطه صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی را منتشر کرده که در آن رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را که در برآوردهای گذشته خود 3.3 در صد پیش بینی کرده بود حالا 6.2 در صد پیش بینی کرده و گفته است که این شتاب در سال آینده نیز کاهش مختصری خواهد یافت و به 3.2 درصد خواهد رسید.