آنکارا در حال گفتگو درباره با سامانه دفاع موشکی ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از خبرگزاری آناتولی، "وجدی گونل" وزیر دفاع ترکیه امروز در آنکارا گفت : ترکیه در حال ارزیابی مخالفان و موافقان سامانه دفاع موشکی پیشنهادی ناتو است.

گفتنی در نشست آتی ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال درباره این سامانه تصمیم گیری خواهد شد.

وجدی گونل افزود: ترکیه در حال گفتگو درباره این پیشنهاد است، اما این نباید به هیچ وجه به عنوان یک شرط تلقی شود بلکه بخشی از گفتگوهاست.

این مقام ترک همچنین این اتهامات را که آمریکا در حال فشار بر ترکیه برای تصمیم گیری درباره این مسئله است، رد کرد و گفت : سامانه دفاع موشکی که به عنوان یک پروژه ملی در آمریکا آغاز شده در پی درخواست اعضای ناتو به پروژه این سازمان تبدیل شد.

وی افزود: گفتگوهایی دراین باره در جریان است و طرفها گزینه های خود را در این باره ارائه می کنند.

وزیر دفاع ترکیه یاد آور شد : ترکیه در حال ارزیابی این است که سامانه موشکی مورد نظر با توانایی های موشکی خود ترکیه سازگار باشد

وی تصرح کرد: یک نکته مهم برای ما این است که سامانه دفاع موشکی ناتو چگونه بر سیستم خود ما تاثیر خواهد گذاشت و اینکه چه هزینه ها و سودهایی به همراه خواهد داشت.

این مقام افزود: پیشنهاد سامانه دفاع موشکی چند میلیون دلاری ناتو می تواند هزینه های ترکیه در حوزه سامانه های موشکی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد.