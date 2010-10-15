اعراب در صورت ادامه شهرک سازی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، احمد ابوالغیط در حاشیه نشست بین المللی ویژه پاکستان در بروکسل هشدار داد در صورت ادامه شهرک سازی در کرانه باختری، اتحادیه عرب از سازمان ملل متحد خواهد خواست که کشور فلسطین را در مرزهای 1967به رسمیت بشناسد.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه عرب ممکن است همچنین از سازمان ملل متحد بخواهد که یک کرسی را به فلسطین به عنوان یک عضو کامل این سازمان اختصاص دهد.

وزیر امور خارجه مصر شب گذشته "گیدووستروله"، "برنار کوشنر"، "ویلیام هیگ"، "میخل آنگل موراتینوس" و "فرانکو فراتینی" همتایان آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی خود را در جریان این موضوع قرار داد.

گفتنی است ابومازن اخیرا در جریان نشست سران عرب در لیبی گزینه های جایگزین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در صورت شکست مذاکرات سازش با اسرائیل را مطرح کرد. به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای 1967 از سوی دولت آمریکا یا رجوع به شورای امنیت و سازمان ملل متحد برای اینکه فلسطین تحت قیمومیت بین المللی قرار گیرد از جمله گزینه های جایگزین به شمار می روند.