مصطفوی با رئیس شورای مفتی های روسیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شورای مفتی های روسیه، مهدی مصطفوی معاون رئیس جمهور ایران و هیئت عالیرتبه همراهان وی با راویل عین الدین رئیس شورای مفتی های روسیه دیدار و طرفین امور مربوط به تعمیق و گسترش همکاری سازمانهای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه را بررسی کردند.



راویل عین الدین ضمن خوشامد گویی به مصطفوی تأکید کرد همکاری و تعامل دو کشور جنبه لفظی نداشته بلکه تاریخ دیرینه اقدامات و مراسم مشخص بین آنها موجود است.

وی گفت : امروز هم صدای یران در زمینه فناوریهای پیشرفته و توسعه انرژی اتمی مسالمت آمیز و بسیاری از دیگر شاخه های علوم معاصر شنیده می شود و زمینه هایی وجود دارد که روسیه و ایران در آنها همکاری تنگاتنگ دارند.



در این دیدار مصطفوی به نوبه خود نظر جهان اسلام را در مورد اهمیت نزدیکی روسیه با جهان اسلام در تاریخ نوین بیان داشت.



شرکت در یادبود حافظ شیراز

به گزارش سایت islamnews.ru یاد حافظ شیرازی شاعر پرآوازه ایرانی طبق سنت دیرینه روز 12 اکتبر در ایران گرامی داشته می شود و یونسکو تصمیم گرفته این روز را وارد تقویم بین‌المللی روزهای برجسته جهانی کند.



روز گذشته روز حافظ در پایتخت تاتارستان هم برگزار شد. میهمانانی از جمهوری ایران، دانشجویان، استادان دانشگاه و همچنین دوستداران شعر ایرانی در تالار انستیتوی تاریخ «مرجانی» در این رابطه جمع شده بودند.



مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و روابط اسلامی ایران از مهمانان عالیقدر این محفل بود. وی در سخنرانی خود اعلام کرد روسیه و ایران تاریخ دیرینه داشته و ریشه های عمیق فرهنگی آنها را به هم ارتباط می دهد و این روابط باید بیش از پیش تعمیق و گسترش داده شود.



مصطفوی اعلام کرد: جهان در موقعیتی قرار دارد که توجه به فرهنگ در آن باید فوق العاده بالا باشد تا بتوان روابط ملتها را از سطح روابط مکانیکی فراتر برد. فرهنگهایی وجود دارد که ریشه در اخلاق و معنویات دارند و آنها به تندرستی جامعه مساعدت می کنند. ما احساس می کنیم که این ارتباط معنوی میان ایران و قازان وجود دارد.



وی سخنرانی خود را با قرائت چند بیت از آثار شاعر ایرانی به پایان رساند.