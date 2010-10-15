احزاب مذاکرات تشکیل دولت را به خارج از عراق نکشانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ مهدی کربلایی در خطبه های امروز نماز جمعه از سیاستمداران عراقی خواست که مذاکرات برای تشکیل دولت را در داخل عراق انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: ما امیدواریم احزاب و فراکسیونهای سیاسی نشستهای خود را برای تشکیل دولت در داخل عراق برگزار کنند چرا که درست نیست برای جستجوی راه حل بحران سیاسی عراق به کشورهای همسایه رفت و شایسته نیست که دیدارها و رایزنی ها در این رابطه در خارج از عراق برگزار شود ضمن اینکه این گفتگوها باید بر اساس اصول و مفاد قانون اساسی باشد نه تمایلات شخصی.

نماینده آیت الله سیستانی در ادامه بر ضرورت اتخاذ تصمیم قطعی برای تشکیل دولت تاکید و اعلام کرد: باید درباره توزیع پستهای کلیدی که پس از گذشت هفت ماه هنوز مشخص نشده است توافق شود زیرا چه بسا که این موضوع حتی یک سال نیز به طول بینجامد.

کربلایی تصریح کرد: برخی احزاب و گروه های سیاسی گمان می کنند که روند فعالیت آنها مورد قبول مرجعیت است و این درست نیست، زیرا مرجعیت، کلام آشکار و صریحی درباره تایید اقدامات هیچ گروه یا ائتلافی نداشته است.