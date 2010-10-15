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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

کفاشیان در گفتگو با مهر:

احتیاط بازیکنان استقلال و پرسپولیس در نیمه دوم جذابیت های نیمه اول را از بین برد

احتیاط بازیکنان استقلال و پرسپولیس در نیمه دوم جذابیت های نیمه اول را از بین برد

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان احتیاط دو تیم را دلیل اصلی از بین رفتن جذابیت‌های شهرآورد شصت و نهم دانست.

علی کفاشیان پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز استقلال برابر پرسپولیس در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب گفت: احتیاط بیش از حد دو تیم باعث شد جذابیت‌های بازی از بین برود.

وی ادامه داد: دو تیم در نیمه اول تلاش زیادی کردند و بازی خوبی را ارایه داد ند اما در نیمه دوم احتیاط شان بیشتر شد و همین مسئله باعث شد زیبایی نیمه اول از بین برود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به حساسیت‌های زیاد این بازی در اکثر مواقع شهرآورد بار فنی بالایی ندارد اما در مجموع بازیکنان برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کردند.

کفاشیان که پیش از برتری استقلال ورزشگاه را ترک کرد در خصوص اینکه اگر بازی مساوی شود حاشیه سازان باز هم بحث تبانی را مطرح می‌کند گفت:‌ هنوز بازی تمام نشد و احتمال دارد یکی از دو تیم گلزنی کند!

پس از ترک ورزشگاهاز سوی رئیس فدراسیون فوتبال تیم استقلال در دقیقه 91 توسط فرهاد مجیدی به گل برتری رسید.

کد مطلب 1171359

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