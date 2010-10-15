به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل باشگاه استقلال تهران پس از پیروزی مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: از بازیکنانم بسیار راضی هستم باید بپذیریم که تیم ما مستحق پیروزی بود، بازیکنان ما در نیمه اول این دیدار چندین موقعیت گل را از دست دادند. در بین دو نیمه و در رختکن با آنان صحبت کردم و به آنان گفتم که تمامی هواداران چشم انتظار پیروزی هستند و شما آنقدر توانایی دارید که می توانید این بازی را در پایان با پیروزی به پایان رسانده و هواداران خود را شاد کنید.

فتح الله زاده افزود: من احساس می کنم بازیکنانم آنچه را که به آنها گفتم با جان و دل پذیرفته و توانستند در این دیدار موفق باشند.

وی ادامه داد: من بارها به آنان تاکید کردم که شما می توانید در 10 دقیقه پایانی پیروز این دیدار باشید و بازیکنان ما توانستند با فشار مضاعفی که بر حریف آورده در لحظات پایانی این دیدار گل پیروزی را به ثمر رسانده و آب سردی بر پیکره تیم حریف بریزند.

سرپرست باشگاه استقلال تهران در پایان و با اشاره به حضور خانواده مرحوم جورابلی در این دیدار این پیروزی را متعلق به خانواده جورابلی دانست و ادامه داد: امیدوار هستم که روح مرحوم جورابلی که سالها برای استقلال زحمت کشید و یکی از استرس ها و نگرانی های او همین بازی بود با این پیروزی شاد شده باشد.