دیدار وزیر خارجه انگلیس از روسیه/ گذر از کنار مهمترین مسائل اختلاف برانگیز

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور واسیلیف در شماره دیروز این مجله می نویسد: کارشناسان معتقدند سفر ویلیام هیگ به روسیه سبب پیشرفت جهشی در هیچ یک از مسائل دشوار روابط بین دو کشور نشد، ولی می‌‌توان انتظار داشت که همکاری نظامی بین دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند.

این نشریه در گفتگو با "یلنا آنانیوا"، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات انگلیس وابسته به انستیتوی اروپا درباره دیدگاه این کارشناس در خصوص این سفر و نتایج آن می نویسد: ‌در ‌زمینه ‌حساس‌ ترین ‌مسائل ‌روابط ‌بین ‌دو ‌کشور ‌پیشرفت ‌واقعی ‌مشاهده ‌نمی‌شود. ‌طرفین ‌مواضع ‌خود ‌را ‌حفظ ‌کرده‌اند.



آنانیوا می گوید: روسیه ‌از ‌طرف ‌خود ‌استرداد ‌حدود 30 ‌نفر ‌را از انگلیس درخواست ‌کرد ‌ولی ‌این کشور پاسخی به آن نداد و روسیه نیز درخواست مشابه از سوی لندن را درباره دیگر اشخاص رد کرد. ‌ولی ‌آنچه ‌که ‌اهمیت ‌بیشتری ‌دارد، ‌این ‌است ‌که ‌طرفین ‌توافق ‌کردند ‌این ‌مسائل ‌مورد ‌اختلاف ‌را ‌کنار ‌بگذارند ‌و ‌در ‌زمینه‌‌های ‌دیگر ‌از جمله افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و ‌لغو ‌روادید همکاری ‌کنند.