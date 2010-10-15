شرمنده هواداران شدیم/ استقلال در نیمه دوم فقط یک موقعیت گل داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی پس از شکست یک بر صفر تیمش در مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: تیم ما امروز خوب بازی کرد به ویژه که در نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار داشتیم. استقلال در نیمه دوم فقط یک موقعیت گل داشت و از آن هم به گل رسید.

وی در ادامه رسید واقعاً جای تعجب دارد نمی دانم چه می‌شود که در پایان مسابقه نتیجه را از دست می‌دهیم. ما شرمنده هواداران هستیم و از آنها عذرخواهی می‌کنیم. امروز حق آنها بود که خوشحال از ورزشگاه بیرون بروند.

وی با ابراز تعجب از تصمیم داور در عدم پذیرش گل پرسپولیس گفت: خود هم نفهمیدم کمک داور چه طور گل صحیح ما را قبول نکرد مطمئن باشید اگر گل ما را می‌پذیرفت نتیجه مسابقه طور دیگری رقم می خورد اما فوتبال همین است و جذابیت‌های آن به همین اتفاقات است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا تیم پرسپولیس در نیمه دوم بهتر از نیمه اول بازی کرد گفت: تیم ما از نظر بدنی شرایط خوبی دارد و به خاطر همین روی استفاده از قدرت‌های گلزنی در نیمه دوم حساب ویژه‌ای باز کردیم. نمی دانم واقعاً روی غافلگیری دروازه تیم ما باز می شود که باید برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شود .

هافکب تیم فوتبال پرسپولیس در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم ناکامی‌های پرسپولیس تمام شود تا بتوانیم دوباره مدعی قهرمانی در لیگ برتر باشیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه با پیروزی یک بر صفر استقلال در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.