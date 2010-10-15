پیروزی پرگل سپاهان برابر پیکان قزوین/ کار بزرگ شاهین بوشهر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز جمعه دو دیدار در شهرهای قزوین و همدان برگزار شد که در قزوین تیم فوتبال سپاهان با نتیجه 4 بر 2 پیکان را شکست داد.

در ورزشگاه قدس همدان تیم فوتبال شاهین بوشهر دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 2 بر یک تیم پاس همدان را شکست داد.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال ذوب آهن نیمه اول را با پیروزی 3 بر صفر برابر ملوان به پایان برده و دیدار تیم های نفت تهران و صبای قم با تساوی دنبال می شود.

تیم های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز هم از ساعت 18:45 دقیقه در اهواز اغاز خواهد شد.