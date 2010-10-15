شرمنده هواداران پرسپولیس شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشت. استقلال در نیمه اول موقعیت های گل زیادی داشت اما در نیمه دوم این تیم پرسپولیس بود که حاکم میدان بود اما نتوانستیم از موقعیت های خود استفاده کنیم و در نهایت روی یک اتفاق نتیجه را واگذار کردیم.

وی با ابراز تاسف از شکست تیمش مقابل استقلال خود را شرمنده هواداران پرسپولیس خواند و افزود: امیدوارم در دیدارهای آتی این شکست را جبران کنیم. برای ما این بازی تمام شده و از امروز باید به دیدارهای پیش رو فکر کنیم. امیدوارم در دیدارهای آینده بدشانسی از تیم ما برود و بتوانیم به آنچه استحقاقش را داریم برسیم.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که چرا تیمش در دقایق پایانی بازی دیدارهای اخیر نتیجه را واگذار کرده است، گفت: واقعا نمی دانم این هم مشکلی است که گریبانگیر تیم ما شده، متاسفانه در دیدارهای اخیر همیشه در دقایق پایانی نتایج را واگذار کرده ایم و همین گل خوردن ها باعث شده امتیازهای زیادی از دست داده و جایگاه خود را در بالای جدول از دست بدهیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه با پیروزی یک بر صفر استقلال در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.