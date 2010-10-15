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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۸

ارتش لبنان:

اجازه فتنه انگیزی را در لبنان نخواهیم داد

اجازه فتنه انگیزی را در لبنان نخواهیم داد

ارتش لبنان امروز در بیانیه ای اعلام کرد با وجود اختلاف نظرها در لبنان هرگز اجازه وقوع فتنه در این کشور را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان در بیانیه ای در واکنش به احتمال وقوع ناامنی در صورت صدور حکم احتمالی علیه حزب الله از سوی دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری اعلام کرد: ما هرگز اجازه بروز اختلافات و فتنه های قومی و مذهبی در لبنان را نخواهیم داد.

در این بیانیه گفته شده است: نامیدن عنوان اختلاف و تفرقه برای اختلاف آراء لبنانیها خطرناک است و ما هرگز اجازه بروز چنین مسئله ای را نخواهیم داد.

در ادامه بیانیه تاکید شده است : ارتش لبنان هرگز اجازه نمی دهد فرصت طلبان از آب گل آلود ماهی بگیرند و اختلافات سیاسی را با روند امنیت و ثبات کشور مرتبط کنند تا ناامنی در کشور ایجاد و آتش فتنه شعله ور شود.

در پایان بیانیه بر بیطرفی ارتش لبنان در قبال گروههای سیاسی این کشور تاکید و از نظامیان لبنانی خواسته شده است که برای مقابله با احتمال وقوع هر نوع فتنه ای آماده باشند.

کد مطلب 1171398

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