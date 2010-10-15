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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۰

امیرقلعه‌نویی:

قول می‌دهم سپاهان صدرنشین لیگ شود/ به استقلالی‌ها تبریک می‌گویم

قول می‌دهم سپاهان صدرنشین لیگ شود/ به استقلالی‌ها تبریک می‌گویم

قزوین - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از پیروزی برابر پیکان قزوین گفت: به هواداران سپاهان قول می دهم که در هفته های آینده صدرنشین لیگ برتر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیر قلعه نویی در پایان دیدار عصر امروز جمعه تیمش مقابل پیکان این پیروزی را حاصل تلاش تیمش دانست و افزود: روند رو به رشد ما در هفته های آتی هم ادامه خواهد داشت و این قول را به هواداران سپاهان می دهم که ما صدر جدول را در هفته‌های آینده به دست بیاوریم.

وی ضمن اشاره به اتفاق 5 پنالتی در یک دیدار افزود: من قبلا هم بارها در مورد توانایی های آقای حق وردی توضیح داده بودم و اینکه ایشان با شهامت تمام 5 پنالتی سالم را اعلام کردند.

وی در مورد جواد کاظمیان و ابراهیم توره نیز گفت: جواد کاظمیان بازیکن بزرگی است من در تیمم با هیچ بازیکنی مشکل ندارم و هیچ وقت شان خودم به عنوان یک مربی را پایین نمی آورم تا رودروی بازیکنان قرار بگیرم. من نه با نویدکیا نه با عقیلی و نه با هیچ بازیکن دیگری مشکل ندارم و این ساخته و پرداخته ذهن رسانه هاست.

وی در مورد پیروزی استقلال برابر پرسپولیس گفت: این برد را به هواداران استقلال تبریک می گویم. خسته نباشید می گویم به پرویز مظلومی و علی دایی و امیدوار هستم که استقلال در بازیهای آینده خود نیز هوادارانش را شاد کند.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پیکان قزوین عصر امروز جمعه در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 4 بر 2 شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه شهید رجایی قزوین به پایان رسید.

کد مطلب 1171399

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