به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیر قلعه نویی در پایان دیدار عصر امروز جمعه تیمش مقابل پیکان این پیروزی را حاصل تلاش تیمش دانست و افزود: روند رو به رشد ما در هفته های آتی هم ادامه خواهد داشت و این قول را به هواداران سپاهان می دهم که ما صدر جدول را در هفته‌های آینده به دست بیاوریم.

وی ضمن اشاره به اتفاق 5 پنالتی در یک دیدار افزود: من قبلا هم بارها در مورد توانایی های آقای حق وردی توضیح داده بودم و اینکه ایشان با شهامت تمام 5 پنالتی سالم را اعلام کردند.

وی در مورد جواد کاظمیان و ابراهیم توره نیز گفت: جواد کاظمیان بازیکن بزرگی است من در تیمم با هیچ بازیکنی مشکل ندارم و هیچ وقت شان خودم به عنوان یک مربی را پایین نمی آورم تا رودروی بازیکنان قرار بگیرم. من نه با نویدکیا نه با عقیلی و نه با هیچ بازیکن دیگری مشکل ندارم و این ساخته و پرداخته ذهن رسانه هاست.

وی در مورد پیروزی استقلال برابر پرسپولیس گفت: این برد را به هواداران استقلال تبریک می گویم. خسته نباشید می گویم به پرویز مظلومی و علی دایی و امیدوار هستم که استقلال در بازیهای آینده خود نیز هوادارانش را شاد کند.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پیکان قزوین عصر امروز جمعه در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 4 بر 2 شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه شهید رجایی قزوین به پایان رسید.