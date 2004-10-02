به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" در جلسه رسيدگي به آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران غلامرضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي نيز حضور خواهد داشت.
آقازاده همچنين با حضور در جلسه كميسيون انرژي مجلس گزارشي از اجلاس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي را به اعضاي اين كميسيون ارايه خواهد كرد.
كميسيون انرژي مجلس همچنين با حضور رييس سازمان انرژي اتمي طرح دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي كشور را بررسي خواهد كرد.
در جلسه روز دوشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز مسايل امنيتي استان سيستان و بلوچستان با حضور مسئولان وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور و نيروي، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بررسي خواهد شد.
در اين جلسه همچنين الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل هاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو مصوب 1977 بررسي خواهد شد.
با حضور رييس سازمان انرژي اتمي در كميسيون امنيت ملي
آخرين تحولات پرونده هسته اي ايران بررسي مي شود
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه اين هفته خود آخرين تحولات پرونده هسته اي ايران را بررسي مي كند.
کد مطلب 117140
نظر شما