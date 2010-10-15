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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

جابر روزبهانی در گفتگو با مهر:

بازی خوبی را از استقلال و پرسپولیس ندیدم/ دو تیم انتظارات را برآورده نکردند

بازی خوبی را از استقلال و پرسپولیس ندیدم/ دو تیم انتظارات را برآورده نکردند

جابر روزبهانی ملی پوش تیم بسکتبال کشورمان عملکرد دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی 69 را راضی کننده ندانست.

جابر روزبهانی که برای تماشای دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده بود در پایان این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی خیلی خوبی نبود و دو تیم عملکرد خوب و جالبی نداشتند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ‌بازیکنان دو تیم نتوانستند انتظاری که از آنها می‌رفت در این بازی را برآورده کنند.

ملی پوش تیم بسکتبال کشورمان در خصوص دلیل حضورش در ورزشگاه آزادی افزود: این بازی جالبی است و من دوست داشتم آن را از نزدیک تماشا کنم به همین دلیل به ورزشگاه آمده بودم.

وی در مورد اینکه از پیروزی استقلال خوشحال شده است تصریح کرد: برای من فرقی نمی‌کردم کدام تیم پیروز شود من برای تماشای این بازی آمده بودم.

روزبهانی در پایان گفت: من به علت مصدومیت مدتهاست از اردوی تیم ملی دور بودم اما در حال حاضر در تمرینات تیم ملی شرکت می‌کنم و شرایط خوبی دارم.

کد مطلب 1171400

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