تماشاگران دو تیم عالی بودند/ خدا را شکر شهرآورد برنده داشت

مجتبی شریفی در پایان دیدارعصرامروز تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در خصوص عملکرد تماشاگران به خبرنگار مهر گفت: تماشاگران دو تیم عالی بودند البته اتفاقات کوچکی هم رخ داد که به آنها رسیدگی خواهیم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این بازی مشکل خاصی نبود و جو سکوها بسیار سالم‌تر از گذشته بود و امیدوارم در مسابقات بعدی دو تیم هم چنین مسایلی دیده شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: برای ما فرقی نمی‌کند چه تیمی پیروزی شود اما خدا را شکر این بازی برنده داشت و دیگر دستاویزی در اختیار حاشیه سازان قرار نمی‌گیرد.

شریفی همچنین در خصوص اهانت تماشاگران به داوران در مسابقات لیگ گفت: ما با این موضع به شکلی جدی برخورد خواهیم کرد و از این هفته به بعد این برخوردها را خواهید دید.