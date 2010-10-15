به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم و نهایی مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های ایران در بخش مردان و در رده سنی بزرگسالان طی روزهای 22 و 23 مهرماه و برای اولین بار در مجموعه ورزشی تخصصی آفتاب انقلاب تهران عصر امروز جمعه برگزار شد.

آخرین روز این مسابقه با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور همراه با مراسم افتتاحیه مجموعه تخصصی دو و میدانی آفتاب انقلاب برگزار شد.

در این مرحله از رقابت‌ها که با حضور بیش از 300 ورزشکار از 33 تیم دنبال شد، تیم ذوب آهن اصفهان در مجموع امسال موفق به کسب مقام قهرمانی شد. تیم نفت تهران در مکان دوم ایستاد و فولاد خوزستان سوم شد. نتایج این مسابقات در مواد مختلف بدین شرح است:

100 متر: رضا قاسمی از نفت تهران با 10 ثانیه و 819 صدم ثانیه

200 متر:‌ علی اکبر ربیعی از ذوب آهن اصفهان با 21 ثانیه و 57 صدم ثانیه

400 متر: ادوارد مانگاسار از نفت تهران با 47 ثانیه و 42 صدم ثانیه

800 متر: امیر مرادی از ذوب آهن اصفهان با یک دقیقه و 50 ثانیه و 59 صدم ثانیه

1500 متر: امیر مرادی از ذوب آهن اصفهان با سه دقیقه و 55 ثانیه و 79 صدم ثانیه

110 متر مانع: روح‌الله عسگری از نفت تهران با 13 ثانیه و 90 صدم ثانیه

400 متر مانع‌: قاسم دادگر از نفت تهران با 53 ثانیه و 15 صدم ثانیه

3000 متر مانع: احمد فرود از نفت تهران با 9 دقیقه و 6 ثانیه و 48 صدم ثانیه

پرتاب وزنه: ‌امیر نیک‌ فر از ذوب آهن اصفهان با 19 متر و 21سانتی‌متر

پرتاب دیسک:‌ احسان حدادی از ذوب آهن اصفهان با 66 متر و 57 سانتی متر

پرتاب چکش: کاوه موسوی از نفت تهران با 72 متر و 71 سانتی متر

پرتاب نیزه: ایوب آرخی از ذوب آهن اصفهان با 71 متر و 87 سانتی‌متر

پرش با نیزه: محمد محسن ربانی از ذوب آهن اصفهان با 5 متر و 10 سانتی‌متر

پرش ارتفاع: کیوان قنبرزاده از ذوب آهن اصفهان با دو متر و 15 سانتی‌متر

پرش طول: بهروز سیستانی از ذوئب آهن اصفهان با 7 متر و 77 سانتی‌متر

پرش سه گام: علیرضا حبیبی از نفت تهران با 15 متر و 63 سانتی‌متر

10 هزار متر: محمد خزایی از نفت تهران با 34 دقیقه و 18 ثانیه و 5 صدم ثانیه

5 هزار متر: محمد خزایی از نفت تهران با 15 دقیقه و 47 صدم ثانیه

20 کیلومتر پیاده روی: ابراهیم رحیمیان از ذوب آهن اصفهان با یک ساعت و 33 دقیقه 19 ثانیه

4 در 400 متر امدادی: نفت تهران با سه دقیقه و 13 ثانیه و 99 صدم ثانیه

4 در 100 متر امدادی: نفت تهران با 40 ثانیه و 59 صدم ثانیه

از حواشی این مسابقات می‌توان به حاشیه های زیر اشاره کرد:

* امیر مرادی در دوهای 800 و 1500 متر بر برادر خود سجاد مرادی، قهرمان و رکورددار دوهای استقامت ایران پیشی گرفت.

* در ماده پرتاب دیسک همچنان سکوهای اول تا سوم به ترتیب از آن احسان حدادی، محمد صمیمی و محمود صمیمی شد.

* تیم ذوب آهن اصفهان بعد از چند سال رقابت نزدیک با تیم نفت تهران بالاخره موفق شد گوی سبقت را از این تیم تهرانی ربوده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

* بیلبورد نصب شده در زمین مسابقات دو و میدانی آفتاب انقلاب در ساعات پخش مسابقه فوتبال در کنار اعلام نتایج و پخش تصاویری از مسابقات امروز گریزی نیز به پخش مسابقه دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس می‌زد.

* در پایان مسابقه امروز کاپهای قهرمانی سه تیم از سوی مسئولین فدراسیون به سرپرستان تیمها اهدا شد. این مراسم با آتش بازی و جشن همراه بود.