فولاد در اهواز از شکست برابر تراکتورسازی گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری یک دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این مسابقه که با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه تختی اهواز انجام شد، سیامک سرلک(73 پنالتی) برای فولاد وعلی علیزاده(32) برای تراکتورسازی گل زدند.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 24 امتیاز

2- استقلال تهران 20 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 19 امتیاز

4- پرسپولیس 18 امتیاز

5- مس کرمان 16 امتیاز

........................................

16- استیل آذین 12 امتیاز

17 شهرداری تبریز 9 امتیاز

18- پیکان قزوین 7 امتیاز