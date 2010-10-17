سیدعباس احمد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: دوره های قبل سهمیه کاراته ایران 5 ورزشکار بود که چون رقابتهای این رشته در روزهای پایانی برگزار می شود، نتایج خوب و مدالهای متعدد آن تاثیر بسزایی در صعود کاروان ورزشی ایران در جدول توزیع مدالها داشت.

وی ادامه داد: در گوانگجو ما چهار سهمیه داریم، نسبت به ادوار گذشته یک سهمیه یعنی یک فرصت مدال آوری کمتر شده است ولی با پتانسیل بالای کاراته ایران و توانایی مربیان و نفرات انتخاب شده مطمئن هستم بازهم می توانیم همان تاثیرگذاری را داشته باشیم.

رئیس فدراسیون کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تیم اعزامی به گوانگجو در رقابتهای بین المللی ترکیه و اتریش حضور پیدا کرد و نتایج کسب شده نشان از روند رو به رشد و آمادگی خوب نفرات دارد. تلاش ما فراهم آوردن شرایط لازم برای رسیدن تیم به آمادگی لازم است و با تمام توان در پی آن هستم که به اهداف از قبل تعیین شده دست پیدا کنیم.

پناهی در مورد برنامه های کادر فنی گفت: هر آنچه اعضای کادر فنی برنامه ریزی کرده بود را برای آنها فراهم ساختیم، اجازه ندادیم این تیم کمبودی احساس کند. من امیدوارم نفراتی که ماه هاست در تلاش هستند و تمرین می کنند از زحمات خود نتیجه لازم را کسب کنند.

وی در مورد شرایط آسیب دیدگی جاسم ویشگاهی گفت: وضعیت درمان پای آسیب دیده جاسم به خوبی طی می شود. پزشکان به ما اطمینان داده اند که این آسیب دیدگی هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و کادر فنی هم قول داده که تا زمان اعزام به گوانگجو، جاسم هم مانند سه کاراته کای دیگر به آمادگی لازم دست پیدا خواهد کرد.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان گفت: کاراته در دوحه با 5 کاراته کای اعزامی سه مدال طلا و دو برنزکسب کرد و با توجه به اینکه در این دوره چهار نفر اعزام خواهیم کرد، امیدواریم بتوانیم نتایج بهتری از دوره قبل کسب کنیم.