رقابت نصیرنژاد با داورانی از سنگاپور و برزیل برای ریاست کمیته داوران جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کوراش قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 17 تا 22 آذرماه به میزبانی هند برگزار خواهد شد و در حاشیه این مسابقات، کنگره سالیانه فدراسیون جهانی برای انتخاب روسای برخی کمیته ها نیز برگزار خواهد شد.

محمدرضا نصیرنژاد رئیس روابط بین المللی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان که در چهار سال گذشته مسئولیت کمیته داوران فدراسیون جهانی کوراش را بر عهده داشته است نیز در این انتخابات شرکت می کند.

"چو" رئیس فدراسیون کوراش سنگاپور که به تازگی این سمت را قبول کرده به همراه "داگلاس ویرا" از برزیل برای تصدی این سمت و حضور در انتخابات ثبت نام کرده اند و نصیرنژاد هجدهم آبان ماه باید برای باقی ماندن در این سمت با آنها رقابت کند.

محمد درخشان رئیس سابق فدراسیون جودو که هم اکنون رئیس اتحادیه آسیایی کوراش می باشد به عنوانی یکی از نواب رئیس فدراسیون جهانی در این انتخابات حضور خواهد داشت.

فدراسیون جودو و کوراش کشورمان در مورد شرکت در رقابتهای کوراش جوانان جهان هنوز برنامه ای را اعلام نکرده است.